Alajuelense enfrenta cuatro bajas de peso ante Los Ángeles FC y Machillo Ramírez se lamenta: “Es un tema complejo”

La enfermería de Liga Deportiva Alajuelense comienza a abarrotarse en el momento menos oportuno. Este sábado, el conjunto dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez consiguió tres puntos de oro en su visita a la AD San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Sin embargo, el costo de la victoria fue altísimo para los manudos.

Durante el primer tiempo del encuentro, la Liga sufrió la baja de dos futbolistas importantes, lo que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico. Ahora existe una posibilidad real de que el equipo llegue con hasta cuatro lesionados al debut en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 frente al poderoso Los Ángeles FC.

ver también Machillo Ramírez en shock: así fueron las dos lesiones que complican a Alajuelense para el debut en Concachampions

Las cuatro posibles bajas de la Liga

A los 14 minutos de juego, en su primera titularidad con el uniforme rojinegro en el campeonato nacional, el mediocampista argentino Malcom Pilone pisó mal y sufrió una torsión en la rodilla izquierda que lo obligó a abandonar el campo en camilla. Luego se lo vio con hielo en la zona afectada y semblante consternado. Por ahora no hay diagnóstico oficial.

Lo de Pilone no luce bien (Tigo Sports).

Apenas veinte minutos más tarde, Kenneth Vargas también encendió las alarmas. El atacante sintió un tirón en el isquiotibial de su pierna izquierda, se echó al césped y fue atendido por el cuerpo médico manudo, pero finalmente debió ser sustituido. Al igual que en el caso de Pilone, el club espera los estudios para determinar la gravedad de la lesión.

Kenneth Vargas sintió un tirón (Tigo Sports).

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

A estas dos preocupaciones se suma la situación de Guillermo Villalobos, quien no solo se perdió el duelo ante San Carlos, sino también el compromiso entre semana frente a Cartaginés. Según informó el departamento de comunicación del club, el Memo presenta “una molestia muscular”, por lo que su presencia en California también está en duda.

Publicidad

Villalobos lleva dos partidos apartado (María Paula Villalobos).

Publicidad

La única baja completamente confirmada es la de Jeison Lucumí. El extremo colombiano arrastra una lesión muscular de segundo grado en el cuádriceps derecho y ya fue descartado para el debut internacional.

Publicidad

Lucumí no estará en California (LDA).

ver también Campeón con Alajuelense se quedó sin club en pleno Clausura 2026 y ahora confiesa la razón: “Intenté por todos los medios”

Sobre el resto de casos, Machillo Ramírez intentó mostrarse cauto: “Está en el aire, vamos a ver qué nos dice el doctor. Mañana entrenamos a la mañana y determinaremos la gravedad de los muchachos. Es un tema complejo manejar campeonato y Concacaf. Lastimosamente tenemos las bajas, pero las victorias dan buen ánimo”, sentenció el DT en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

En síntesis

Victoria pírrica: Alajuelense venció a San Carlos, pero sufrió las lesiones deMalcom Pilone y Kenneth Vargas durante el primer tiempo.

Más dudas en la enfermería: Guillermo Villalobos también está entre algodones por una molestia muscular.

Publicidad

Una baja confirmada: Jeison Lucumí quedó descartado para el debut ante Los Ángeles FC por una lesión muscular en el cuádriceps.