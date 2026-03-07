Es tendencia:
Panamá

Adalberto Carrasquilla lo quiere en Pumas: Andrés Andrade recibe el guiño que sorprende a todo Panamá

El volante de los Pumas se sinceró con el deseo que tiene para el próximo torneo.

Javier Pineda

Un pedido que sorprende a todos
El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla volvió a ser noticia tras una reciente entrevista concedida a ESPN, en la que habló sobre distintos aspectos de su carrera y su presente con Pumas UNAM. Durante la conversación, el futbolista también dejó una respuesta que generó curiosidad entre los aficionados al revelar qué compañero de la selección panameña le gustaría tener como compañero de club.

El mediocampista, conocido popularmente como “Coco”, participó en el tradicional segmento de respuestas rápidas del medio deportivo. En medio de la dinámica, se le preguntó qué futbolista de la Selección de Panamá le gustaría llevar al fútbol mexicano para compartir vestuario en el conjunto universitario.

Sin pensarlo demasiado, Carrasquilla sorprendió con su elección al mencionar al defensor Andrés Andrade, actual jugador del LASK Linz de Austria. El mediocampista destacó las cualidades del zaguero, quien se ha convertido en una pieza fundamental en la defensa del combinado canalero.

Andrade es considerado uno de los pilares en el esquema del seleccionador Thomas Christiansen, gracias a su solidez defensiva, liderazgo y regularidad en las convocatorias del equipo nacional. Por ello, la respuesta de Carrasquilla no pasó desapercibida entre los seguidores del fútbol panameño.

En lo personal, el mediocampista atraviesa un momento importante en su carrera desde su llegada a Pumas, club con el que busca dejar huella en la Liga MX. Su fichaje el año pasado generó gran expectativa entre la afición universitaria, que ve en el panameño a uno de los futbolistas con mayor proyección dentro del plantel.

Aunque Carrasquilla ha manifestado en varias ocasiones su deseo de regresar al fútbol europeo en el futuro, también tiene claro que su objetivo inmediato es consolidarse en México y aportar al crecimiento de Pumas, mientras continúa siendo una de las principales figuras de la Selección de Panamá.

