Decisión final: Edrick Menjívar sacude a toda Honduras y confirma lo que José Francisco Molina esperaba

La Selección de Honduras ha recibido, de parte de Francis Hernández, director deportivo, y José Francisco Molina, entrenador, la noticia que tanto se esperaba respecto a Edrick Menjívar.

El arquero había decidido retirarse de la Bicolor tras no lograr la clasificación a la Copa del Mundo 2026, pero ahora todo ha cambiado.

En Mesa Redonda de Cinco Deportivo, ambos confirmaron lo que sucederá con Menjívar, pero primero aclararon el caso de Andy Najar, quien también dijo adiós.

“En el caso de Andy Najar, él hizo saber en noviembre que no está disponible, y hasta el momento la información que tenemos es que no está en condiciones de regresar. Se respeta la decisión del jugador, como no puede ser de otra manera.”

¿Edrick Menjívar regresa o no a la Selección de Honduras?

Con respecto a Edrick Menjívar, Francis Hernández comentó: “Si el míster decide que forme parte de esos 26, Menjívar está disponible para integrar la selección.”

De esta manera, Francis Hernández confirmó que Menjívar ya ha dado el “sí” para regresar a la Selección de Honduras, luego de haberse retirado tras la no clasificación al Mundial 2026.

El primer partido de José Francisco Molina como entrenador de Honduras será el 31 de marzo contra Perú. Este amistoso se disputará en España.

Datos claves

Francis Hernández ha confirmado que Edrick Menjívar está disponible.

El arquero de Olimpia puede volver a la Selección de Honduras y ser convocado por el DT.

José Francisco Molina tiene el nombre de Menjívar en su radar.