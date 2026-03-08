Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Decisión final: Edrick Menjívar sacude a toda Honduras y confirma lo que José Francisco Molina esperaba

Edrick Menjívar se había retirado de la Selección de Honduras, pero ahora todo ha dado un giro inesperado que ya es oficial.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Edrick Menjívar regresa a la Selección de Honduras.
Edrick Menjívar regresa a la Selección de Honduras.

La Selección de Honduras ha recibido, de parte de Francis Hernández, director deportivo, y José Francisco Molina, entrenador, la noticia que tanto se esperaba respecto a Edrick Menjívar.

El arquero había decidido retirarse de la Bicolor tras no lograr la clasificación a la Copa del Mundo 2026, pero ahora todo ha cambiado.

José Francisco Molina toma su primera gran decisión y señala al nuevo capitán de la Selección de Honduras

ver también

José Francisco Molina toma su primera gran decisión y señala al nuevo capitán de la Selección de Honduras

En Mesa Redonda de Cinco Deportivo, ambos confirmaron lo que sucederá con Menjívar, pero primero aclararon el caso de Andy Najar, quien también dijo adiós.

“En el caso de Andy Najar, él hizo saber en noviembre que no está disponible, y hasta el momento la información que tenemos es que no está en condiciones de regresar. Se respeta la decisión del jugador, como no puede ser de otra manera.”

¿Edrick Menjívar regresa o no a la Selección de Honduras?

Con respecto a Edrick Menjívar, Francis Hernández comentó: “Si el míster decide que forme parte de esos 26, Menjívar está disponible para integrar la selección.”

De esta manera, Francis Hernández confirmó que Menjívar ya ha dado el “sí” para regresar a la Selección de Honduras, luego de haberse retirado tras la no clasificación al Mundial 2026.

Publicidad
Por marihuana: el impensado problema que vive Julián Martínez en el club de Vinicius y este fue el castigo que les dieron

ver también

Por marihuana: el impensado problema que vive Julián Martínez en el club de Vinicius y este fue el castigo que les dieron

El primer partido de José Francisco Molina como entrenador de Honduras será el 31 de marzo contra Perú. Este amistoso se disputará en España.

Datos claves

  • Francis Hernández ha confirmado que Edrick Menjívar está disponible.
  • El arquero de Olimpia puede volver a la Selección de Honduras y ser convocado por el DT.
  • José Francisco Molina tiene el nombre de Menjívar en su radar.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis de la Fuente y la confesión que más impacta a Honduras sobre Lamine Yamal
Honduras

Luis de la Fuente y la confesión que más impacta a Honduras sobre Lamine Yamal

José Francisco Molina no asumió y Francis Hernández deja una advertencia que hace eco en Honduras
Honduras

José Francisco Molina no asumió y Francis Hernández deja una advertencia que hace eco en Honduras

Toda Honduras impactada con la respuesta de Pablo Amo a Francis Hernández de cara al Mundial 2030
Honduras

Toda Honduras impactada con la respuesta de Pablo Amo a Francis Hernández de cara al Mundial 2030

El DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en LDA
Liga Deportiva Alajuelense

El DT que suena para reemplazar a Machillo Ramírez confirma su futuro en LDA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo