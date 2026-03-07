Otoniel Olivas tendrá una nueva experiencia con la Selección de Nicaragua después de haber dejado al Real Estelí en diciembre del 2025. Esta vez lo hará como entrenador interino a la espera de que se confirme al futuro técnico pinolero.

El técnico esteliano se hará cargo de la fecha FIFA del mes de marzo, en la que Nicaragua tendrá la oportunidad de viajar a Rusia, para enfrentarse al seleccionado local en la ciudad de Krasnodar el próximo 27 de marzo.

Será la segunda etapa de Olivas con los Pinoleros, ya que estuvo presente en 2009 cuando logró la clasificación a la Copa Oro y la posterior participación en dicho certamen.

Para este amistoso en suelo ruso, el ex Real Estelí ya dio la lista de convocados de futbolistas locales, quienes serán parte de su primer microciclo. Aún restan por conocerse los legionarios, debido a que se sumarán cuando entre en vigencia la fecha FIFA.

Los más cuestionados por Nicaragua en la primera lista de Otoniel Olivas

De los citados para unirse a los entrenamientos, hay nombres que generaron polémica entre los aficionados nicaragüenses. Uno de los principales apuntados es Josué Quijano. Fue una de las decisiones más cuestionadas debido a sus 34 años. Lo mismo con Juan Barrera, quien había anunciado su retiro del seleccionado y finalmente forma parte de los citados.

A la espera del inicio del microciclo, la Federación Nicaragüense de Fútbol organiza otro partido amistoso en territorio europeo. La idea de la Fenifut es programarlo para el 31 de marzo, cuatro días después del duelo contra Rusia.