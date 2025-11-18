Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Finiquitar esto”: el Piojo Herrera confirma su destino después del desastre de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Tras confirmarse la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026, el Piojo Herrera no se anduvo con rodeos y dijo lo que todos se preguntaban sobre su futuro.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
¿Qué será del Piojo Herrera? Él ya lo sabe.
© Getty.¿Qué será del Piojo Herrera? Él ya lo sabe.

La Selección de Costa Rica acaba de consumar uno de los fracasos más dolorosos de su historia. Este martes, en un Estadio Nacional lleno de tensión, el equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera empató 0-0 con Honduras y sepultó su última esperanza de clasificar al Mundial 2026.

Lo más trágico es que la ventana para un milagro volvió a abrirse durante el partido: Guatemala derrotó 3-1 a Surinam, resultado que le daba a Costa Rica la posibilidad de acceder al repechaje si lograba ganar por dos o más goles. Pero La Sele nunca estuvo ni cerca de eso.

¿Por qué Honduras quedó fuera del repechaje al Mundial 2026 si fue segundo de su grupo en Eliminatorias Concacaf?

ver también

¿Por qué Honduras quedó fuera del repechaje al Mundial 2026 si fue segundo de su grupo en Eliminatorias Concacaf?

Y como ha ocurrido desde que arrancó el proceso rumbo a Norteamérica 2026, toda la tormenta se centró sobre un solo hombre: el técnico mexicano. Herrera, cuestionado desde la primera fecha y señalado como uno de los principales responsables del derrumbe, debió afrontar la conferencia de prensa más dura de su vida.

Piojo Herrera confirma su futuro

Cansado, vencido y resignado, el DT soportó el bombardeo de preguntas y reclamos de una prensa tica que ya desde hace rato se deshizo de su máscara de diplomacia. Y esta vez, el Piojo no esquivó la realidad: confirmó que su salida es inevitable.

Me sentaré ya con el presidente para arreglar toda esa situación. Hoy, en la amargura y tristeza que tenemos, vamos a lamer las heridas y a estar tranquilos. Sí, seguramente estaremos hablando tranquilos con él para finiquitar esto”, expresó cuando se le preguntó directamente si el empate ante Honduras sellaba su final en el banquillo de Costa Rica.

mundial 2026-piojo herrera-costa rica

El Piojo Herrera dejará de ser el DT de La Sele en las próximas horas (FCRF).

Publicidad

Lejos de cualquier excusa, Herrera también abrió su corazón por última vez como seleccionador tico. “Nunca me había encontrado en esta situación, estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia… estaba muy ilusionado”, confesó, visiblemente golpeado.

Además, el Piojo intentó blindar a sus futbolistas, asumiendo él toda la responsabilidad: “Se intentó y no se pudo. No se concretaron las ilusiones de este grupo de trabajo, desafortunadamente las ilusiones se borraron”, añadió, en un último gesto de liderazgo.

Publicidad

¿Qué fue lo que falló?

Interrogado sobre el motivo exacto del derrumbe de Costa Rica, Herrera prefirió ser honesto y no improvisar análisis en caliente: “Déjame terminar y analizar lo que hicimos, dejamos de hacer, lo que podríamos haber hecho. Hoy, con la amargura, dolor, pesadumbre, no tiene uno cabeza para analizar lo que me insisten”, respondió, dejando claro que ni él mismo logra aún comprender el alcance total de la debacle.

Costa Rica y Honduras sin Mundial 2026: ticos y catrachos empataron en cero y se quedaron sin boleto directo ni repechaje

ver también

Costa Rica y Honduras sin Mundial 2026: ticos y catrachos empataron en cero y se quedaron sin boleto directo ni repechaje

Todo indica que Fedefútbol anunciará su salida en las próximas horas, poniendo fin a un ciclo que quedará marcado como uno de los peores en la historia del combinado nacional. El Piojo Herrera se irá sin Mundial, sin victorias importantes y sin convencer jamás a una afición que hoy exige una reconstrucción desde cero.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dura denuncia de Hernán Medford contra La Sele y la Fedefútbol
Costa Rica

Dura denuncia de Hernán Medford contra La Sele y la Fedefútbol

Miguel Herrera no se iría solo de La Sele
Costa Rica

Miguel Herrera no se iría solo de La Sele

Mientras el Piojo Herrera cobra 360 mil dólares, esto le pagó Paraguay a Alfaro para clasificar al Mundial 2026
Costa Rica

Mientras el Piojo Herrera cobra 360 mil dólares, esto le pagó Paraguay a Alfaro para clasificar al Mundial 2026

El Salvador en llamas por la decisión del Bolillo Gómez
El Salvador

El Salvador en llamas por la decisión del Bolillo Gómez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo