Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

La tabla de posiciones actualizada del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf: Panamá va por el Mundial 2026

Se definen los clasificados al Mundial 2026 y la tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf está que arde.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Panamá quiere clasificarse al Mundial 2026 a través del Grupo A.
Panamá quiere clasificarse al Mundial 2026 a través del Grupo A.

Surinam y Panamá llegan a la última fecha del Grupo A de la fase final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 peleando mano a mano por el boleto directo. Guatemala y El Salvador, en cambio, ya quedaron sin chances matemáticas y sólo pueden influir como jueces en la definición.

En la jornada final, la Selección de Thomas Christiansen recibe a la de Bolillo Gómez en el Estadio Rommel Fernández, mientras que los sudamericanos visitan a los chapines en El Trébol, con los dos partidos del grupo disputándose en simultáneo.

FIFA confirma la noticia de última hora que cambia el ingreso de Panamá, Costa Rica y Honduras al Mundial 2026: “Nunca visto”

ver también

FIFA confirma la noticia de última hora que cambia el ingreso de Panamá, Costa Rica y Honduras al Mundial 2026: “Nunca visto”

De este modo, el líder del Grupo A se quedará con uno de los tres cupos directos que otorga Concacaf en esta fase, mientras que el segundo todavía podrá aspirar a ser uno de los dos mejores escoltas que avanzarán al repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo se define el grupo en caso de igualdad de puntos?

Si Panamá y Surinam igualan en puntos al cierre de la jornada, los criterios de desempate se aplican en este orden:

  1. Diferencia de gol general en todos los partidos del grupo.
  2. Cantidad de goles a favor en todos los partidos del grupo.
Publicidad

Si siguen igualados, se mira exclusivamente lo que ocurrió entre los equipos implicados:

  1. Puntos obtenidos en los partidos jugados entre esas selecciones.
  2. Diferencia de gol en los enfrentamientos directos entre los equipos empatados.
  3. Goles a favor en esos duelos directos, teniendo en cuenta los partidos de local y visitante.

Si aun así no se rompe la igualdad, entran en juego criterios adicionales:

  1. Goles marcados como visitante por los equipos implicados en los partidos entre sí.
  2. Puntuación de “juego limpio”, que se calcula restando puntos por tarjetas amarillas y rojas a lo largo de todos los partidos del grupo.
  3. Si nada de lo anterior alcanza para separar a las selecciones, se realiza un sorteo organizado por FIFA y la confederación.
Publicidad

Con estos criterios se determinará tanto al líder del Grupo A (clasificación directa al Mundial) como el orden del resto de posiciones, algo clave si Panamá o Surinam deben pelear su lugar en el repechaje como uno de los dos mejores segundos de la zona Concacaf.

Todos los partidos a la misma hora: así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

ver también

Todos los partidos a la misma hora: así se juega hoy la última fecha de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

¿Cómo, cuándo y dónde se juega el repechaje?

El repechaje que espera a los dos mejores segundos de Concacaf no es un cruce clásico de ida y vuelta, sino el FIFA Play-Off Tournament, un mini torneo intercontinental que definirá los dos últimos cupos para el Mundial 2026.

Publicidad

Quiénes lo juegan

  • 6 selecciones en total:
    • 2 de Concacaf: los dos mejores segundos de los grupos A, B y C de esta fase final.
    • 1 de Asia (AFC).
    • 1 de África (CAF).
    • 1 de Sudamérica (CONMEBOL).
    • 1 de Oceanía (OFC).

Formato del torneo

  • Las seis selecciones se ordenan según el ranking FIFA.
  • Los dos equipos mejor ubicados en ese ranking entran directamente a una especie de “final” de cada llave.
  • Los otros cuatro juegan dos semifinales a partido único; los ganadores se enfrentan luego a los dos cabezas de serie.
  • Los dos vencedores de esas finales se quedan con los últimos dos boletos al Mundial 2026.
  • Todos los partidos son a partido único, con prórroga y penales en caso de empate.
Publicidad

Cuándo y dónde se disputa

  • El Play-Off Tournament está programado para la ventana FIFA del 23 al 31 de marzo de 2026, pocos meses antes del inicio de la Copa del Mundo.
  • La sede será México, uno de los tres países organizadores del Mundial, con partidos en Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA) como ensayo general de cara a la cita mundialista.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Todos los detalles de Costa Rica vs. Lituania
Noticias

Todos los detalles de Costa Rica vs. Lituania

Todos los detalles de Costa Rica vs. Venezuela
Noticias

Todos los detalles de Costa Rica vs. Venezuela

Todos los detalles de Costa Rica vs. Kazajistán
Noticias

Todos los detalles de Costa Rica vs. Kazajistán

"Yo lo parto": referente de Honduras hace arder a toda Costa Rica con lo que dice de Kendall Waston
Honduras

"Yo lo parto": referente de Honduras hace arder a toda Costa Rica con lo que dice de Kendall Waston

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo