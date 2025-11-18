La tabla de posiciones actualizada del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf: Panamá va por el Mundial 2026

Surinam y Panamá llegan a la última fecha del Grupo A de la fase final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 peleando mano a mano por el boleto directo. Guatemala y El Salvador, en cambio, ya quedaron sin chances matemáticas y sólo pueden influir como jueces en la definición.

En la jornada final, la Selección de Thomas Christiansen recibe a la de Bolillo Gómez en el Estadio Rommel Fernández, mientras que los sudamericanos visitan a los chapines en El Trébol, con los dos partidos del grupo disputándose en simultáneo.

De este modo, el líder del Grupo A se quedará con uno de los tres cupos directos que otorga Concacaf en esta fase, mientras que el segundo todavía podrá aspirar a ser uno de los dos mejores escoltas que avanzarán al repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo se define el grupo en caso de igualdad de puntos?

Si Panamá y Surinam igualan en puntos al cierre de la jornada, los criterios de desempate se aplican en este orden:

Diferencia de gol general en todos los partidos del grupo. Cantidad de goles a favor en todos los partidos del grupo.

Si siguen igualados, se mira exclusivamente lo que ocurrió entre los equipos implicados:

Puntos obtenidos en los partidos jugados entre esas selecciones. Diferencia de gol en los enfrentamientos directos entre los equipos empatados. Goles a favor en esos duelos directos, teniendo en cuenta los partidos de local y visitante.

Si aun así no se rompe la igualdad, entran en juego criterios adicionales:

Goles marcados como visitante por los equipos implicados en los partidos entre sí. Puntuación de “juego limpio”, que se calcula restando puntos por tarjetas amarillas y rojas a lo largo de todos los partidos del grupo. Si nada de lo anterior alcanza para separar a las selecciones, se realiza un sorteo organizado por FIFA y la confederación.

Con estos criterios se determinará tanto al líder del Grupo A (clasificación directa al Mundial) como el orden del resto de posiciones, algo clave si Panamá o Surinam deben pelear su lugar en el repechaje como uno de los dos mejores segundos de la zona Concacaf.

¿Cómo, cuándo y dónde se juega el repechaje?

El repechaje que espera a los dos mejores segundos de Concacaf no es un cruce clásico de ida y vuelta, sino el FIFA Play-Off Tournament, un mini torneo intercontinental que definirá los dos últimos cupos para el Mundial 2026.

Quiénes lo juegan

6 selecciones en total : 2 de Concacaf : los dos mejores segundos de los grupos A, B y C de esta fase final. 1 de Asia (AFC) . 1 de África (CAF) . 1 de Sudamérica (CONMEBOL) . 1 de Oceanía (OFC) .

:

Formato del torneo

Las seis selecciones se ordenan según el ranking FIFA .

. Los dos equipos mejor ubicados en ese ranking entran directamente a una especie de “final” de cada llave.

en ese ranking entran directamente a una especie de “final” de cada llave. Los otros cuatro juegan dos semifinales a partido único; los ganadores se enfrentan luego a los dos cabezas de serie.

juegan dos semifinales a partido único; los ganadores se enfrentan luego a los dos cabezas de serie. Los dos vencedores de esas finales se quedan con los últimos dos boletos al Mundial 2026 .

. Todos los partidos son a partido único, con prórroga y penales en caso de empate.

Cuándo y dónde se disputa