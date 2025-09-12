Los resultados de la Selección de Costa Rica en el inicio de la última ronda de las Eliminatorias dejaron mucho que desear. Al punto de que la continuidad de Miguel Herrera no está asegurada y todo podría cambiar en las próximas horas entre los directivos de la Fedefútbol.

Un empate contra Nicaragua con un jugador más y otro ante Haití de local, ganando por dos goles en la primera parte, dejaron muchas dudas en La Sele y hasta se habla de un candidato que podría tomar el puesto del Piojo Herrera si toman la decisión de destituirlo.

De acuerdo a la información del periodista Ferlín Fuentes, hay dos integrantes, sin precisar nombres, del comité que pelean para que el DT no siga: “Hay dos que llevan la estafeta de que el Piojo se tiene que ir. Otro grupo coicide en que tiene que estar en Honduras“.

¿Quién de la Fedefútbol quiere que el Piojo Herrera deje su cargo en La Sele?

El que sí reveló detalles de uno de los que quiere que el técnico mexicano no continúe es el periodista Josué Quesada. Según lo que informó, Sergio Hidalgo sostiene que Herrera no debe continuar al frente de la Selección de Costa Rica. Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, considera que el Piojo tiene que seguir en su cargo, al igual que otros integrantes del Comité Ejecutivo.

¿Quién podría reemplazar al Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica?

Con respecto al posible sucesor que tomaría el puesto de Miguel Herrera, el periodista Kevin Jiménez filtró que el propio Hidalgo insiste para que sea Andrés Carevic el próximo DT de los Ticos. Además, agregó que “hay un 40 por ciento de posibilidades de que se vaya el lunes“.

El técnico argentino está haciendo una gran campaña en Cartaginés. Asumió en diciembre y ya lleva 32 partidos con el equipo de Cartago. Suma un total de 16 victorias, ocho empates y ocho derrotas. Actualmente, suma ocho juegos de manera invicta. Se encuentra en los cuartos de final de la Copa Centroamericana y si gana su partido pendiente podría ser el líder de la Liga Promérica.