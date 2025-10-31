“Es una copia”: Jafet Soto no se guardó nada y dijo lo que piensa de Minor Díaz tras su tenso cruce en el triunfo de Herediano

El duelo de este viernes entre Sporting FC y el Club Sport Herediano tuvo un cierre realmente caliente. Una vez finalizado el encuentro —que terminó con victoria para los florenses gracias a un gol de Brian Rubio, resultado que los mantiene con vida en la pelea por clasificar a la fase final del Torneo Apertura 2025—, los entrenadores Jafet Soto y Minor Díaz protagonizaron un fuerte cruce en el campo.

Ambos se encararon, se gritaron y tuvieron que ser separados por sus asistentes y jugadores. Mientras Díaz, estratega josefino, era contenido por su cuerpo técnico, Jafet gesticulaba con vehemencia y le lanzaba comentarios.

ver también Bombazo en Herediano: el futuro de Marcel Hernández se define y Jafet Soto ya conoce su destino para 2026

El incidente sorprendió a muchos dentro y fuera del estadio, sobre todo porque ambos DTs mantenían hasta ahora una relación de mutuo respeto. En más de una ocasión se habían elogiado públicamente, y tiempo atrás incluso se mencionó que Minor estuvo muy cerca de convertirse en entrenador del Herediano, antes de la llegada de Hernán Medford.

Jafet Soto calmó las aguas

Ya en conferencia de prensa, Jafet Soto bajó la intensidad del conflicto y aseguró que el cruce no pasaba de ser una situación normal dentro del fútbol competitivo. “No pasa nada, a Minor lo quiero mucho. Es una versión mía de hace 11 años, es un ganador, un entrenador que arriesga, que mete, que admiro mucho. Creo que es una copia, una copia original de lo que soy yo como entrenador”, expresó el DT bicampeón.

Tweet placeholder

Además, Jafet aprovechó para destacar el crecimiento profesional de su colega: “A Minor lo invité a ser parte del cuerpo técnico de Herediano, luego fue campeón con Odir y después en Universidad de Costa Rica, Consultants, Guanacasteca, Liberia… Qué le voy a decir, ha aprendido muchísimo y está en un nivel superlativo. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde como uno quiere, pero eso no quita la capacidad que tiene Minor para armar sus equipos”, completó, buscando dar por cerrado el asunto.

Publicidad

Publicidad

La respuesta de Minor Díaz

Por su parte, Minor Díaz prefirió no entrar en polémicas ni extender el cruce. Fiel a su estilo, el ex entrenador de Guanacasteca respondió de manera sobria cuando fue consultado por la prensa.

Tweet placeholder

Publicidad

ver también “Abandona el club”: Keylor Navas sufre el golpe que deja a Pumas al borde del abismo en la Liga MX

“Para mí siempre queda en la cancha, no soy un entrenador que va a venir a hablar de algo que no sea de fútbol. Los que estuvimos ahí sabemos lo que pasó y ahí queda”, sentenció el técnico de Sporting.