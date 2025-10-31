Bombazo en Herediano: el futuro de Marcel Hernández se define y Jafet Soto ya conoce su destino para 2026

Este viernes, mientras el Club Sport Herediano se preparaba para jugarse su última oportunidad de convertirse en tricampeón de Costa Rica visitando a Sporting FC por la jornada 15 del Torneo de Apertura 2025, comenzó a escribirse el capítulo final de la novela que ha mantenido en vilo a los aficionados florenses durante toda la temporada: la de la renovación de Marcel Hernández.

El delantero de 36 años, goleador y figura indiscutible en el equipo que dirige y preside Jafet Soto, finaliza su vínculo con el Team a finales de este año, y aunque la directiva rojiamarilla le presentó más de una oferta de renovación, el atacante cubano consideró que no cumplían con sus expectativas.

ver también La drástica decisión de Jafet Soto: el técnico Herediano se ve obligado a tomar una contundente medida para evitar ser sancionado

El goleador más codiciado

Durante las últimas semanas, el panorama en torno al futuro de Marcel Hernández generó todo tipo de especulaciones en el fútbol costarricense. En los pasillos de distintos clubes comenzó a circular la versión de que, una vez terminado su contrato con Herediano, el máximo goleador extranjero en la historia del fútbol tico podría vestir una nueva camiseta en el país.

El futuro de Marcel Hernández da mucho de qué hablar (CS Herediano).

No habría sido algo tan sorprendente: en la Liga Promérica, el atacante ha defendido antes los colores de Liga Deportiva Alajuelense y del Club Sport Cartaginés, e incluso estuvo muy cerca de llegar al Deportivo Saprissa antes de fichar por el cuadro brumoso.

¿Dónde jugará Marcel Hernández en 2026?

Sin embargo, todo parece indicar que la historia entre Marcel Hernández y el Team no ha llegado a su fin. El reconocido periodista Kevin Jiménez soltó la bomba en sus redes sociales este viernes: “Marcel Hernández está a un paso de renovar su contrato con el Club Sport Herediano por año y medio”, informó.

Publicidad

Publicidad

Según el comunicador, las negociaciones entre ambas partes están prácticamente cerradas y solo faltarían detalles mínimos para que el acuerdo sea oficial: “Se espera que todo quede listo la próxima semana“, puntualizó.

Tweet placeholder

Publicidad

De concretarse la renovación, Marcel Hernández continuará siendo la referencia ofensiva del Herediano hasta mediados de 2027, extendiendo así uno de los ciclos más exitosos de su carrera.

Publicidad

ver también Celso Borges se acordó de Choco Lozano: el mensaje que impacta a Honduras antes de jugar contra Costa Rica rumbo al Mundial 2026

El artillero caribeño buscará seguir agrandando su legado en el fútbol costarricense y en la historia del Team, donde ya suma dos títulos nacionales y un premio al máximo goleador de la Liga Promerica en tan solo un año.