“Abandona el club”: Keylor Navas sufre el golpe que deja a Pumas al borde del abismo en la Liga MX

En el último mercado de fichajes de la Liga MX, la resonada incorporación de Keylor Navas no fue la única llegada que sacudió los cimientos de los Pumas de la UNAM.

Además del arribo del histórico guardameta costarricense, quien rápidamente se convirtió en capitán y máximo referente del equipo, los universitarios apostaron fuerte con la contratación del galés Aaron Ramsey, mediocampista de renombre internacional y experiencia en clubes como el Arsenal de Inglaterra y la Juventus de Turín. Sin embargo, su etapa en México terminó de manera abrupta y dolorosa.

“Aaron Ramsey rescinde su contrato”

Ramsey, de 34 años, apenas logró permanecer dos meses el país. Tras firmar su contrato en agosto, rescindió oficialmente este viernes 31 de octubre, poniendo fin a una brevísima y accidentada etapa de su carrera.

“Aaron Ramsey rescinde su contrato con Pumas en México y abandona el club con efecto inmediato. Ramsey, disponible nuevamente como agente libre“, informó el periodista Fabrizio Romano, un especialista cuando se trata de los movimientos del mercado. Pero, ¿qué fue lo que motivó la prematura partida del británico?

El drama de Aaron Ramsey en México

Todo comenzó el 13 de octubre, cuando el propio jugador denunció en su cuenta de Instagram la desaparición de su perra Halo, a la que había dejado en un refugio de animales para que la cuidaran mientras él entrenaba con los Pumas.

A partir de ese momento se dio inicio a una intensa campaña en redes sociales y medios de comunicación para dar con el paradero de su mascota. Ramsey incluso ofreció elevadas recompensas económicas a quien pudiera aportar información, pero el paradero de Halo nunca fue descubierto.

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana, el galés cayó en un estado de depresión temporal durante las semanas posteriores a la desaparición de su querida mascota, lo que provocó que dejara de asistir a varios entrenamientos con el equipo. La situación no fue bien recibida por la directiva de los Pumas, que finalmente decidió acordar con el futbolista una rescisión de contrato de mutuo acuerdo.

Una baja que golpea al camerino

La salida de Ramsey supone un duro golpe para Keylor Navas y el resto del plantel, que pierde a un jugador de jerarquía internacional justo cuando el equipo más lo necesita.

Los Pumas marchan décimo terceros en el Apertura 2025 de la Liga MX, y están obligados a ganar sus dos últimos compromisos, ante Tijuana y Cruz Azul, si quieren mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la fase final.