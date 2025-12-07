Es tendencia:
“El peor”: Jafet Soto recibe una dura sentencia desde la interna de Herediano tras quedar eliminado

Después de no haber pasado a las semifinales del Apertura 2025, en Herediano no tardaron en dar declaraciones sobre lo sucedido.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El jerarca florense no cumplió con el objetivo.
© TeleticaEl jerarca florense no cumplió con el objetivo.

Este domingo, el Club Sport Herediano no pudo con lo que parecía imposible semanas atrás en el Torneo Apertura 2025. Los Rojiamarillos, como bicampeones vigentes, se quedaron afuera de las semifinales de la Liga Promérica y perderán el trono a finales de este mes.

El Team hizo su deber de ganar contra Pérez Zeledón por 3-1, pero no se le dio la derrota que esperaba de Liberia. Los pamperos igualaron sin goles ante Cartaginés y se terminaron metiendo en la cuarta posición para dejar a Heredia en el quinto lugar.

Tuvieron que pasar 17 años para que el conjunto comandado por Jafet Soto no avance a la etapa definitoria. La última vez había sido en 2008 cuando el jerarca florense todavía era futbolista y estaba a punto de culminar su etapa dentro del campo.

La sentencia de Aquil Alí sobre la eliminación de Herediano

Por eso, desde la interna de Herediano, no tardaron en manifestar la mala campaña que tuvo el club en este Apertura 2025. El que se pronunció fue Aquil Alí, que dejó una contundente sentencia: “Ha sido el peor torneo desde que estamos con Fuerza Herediana”.

Herediano y Liberty firman convenio.
Jafet Soto junto a Aquil Alí. Foto: Albert Marín

El grupo empresarial de Fuerza Herediana llegó a la institución florense en 2013. Esto significa que es la primera vez que el Team se queda fuera de la fase final con esta directiva.

Además de quedar eliminado del Apertura 2025 antes de la fase final, Herediano fue uno de los peores equipos de la Copa Centroamericana. No pasó la fase de grupos en la última edición que acaba de conquistar la Liga Deportiva Alajuelense.

