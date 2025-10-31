Es tendencia:
Costa Rica

Jafet Soto al borde de la eliminación: Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

Herediano puede quedar eliminado de las semifinales en la Jornada 15 de la Liga Promérica que empieza este viernes.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

El Herediano de Jafet Soto puede quedarse afuera.
El Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica está entrando en su mejor momento y ahora, más que nunca, cada partido vale doble. Sobre todo para Herediano.

El conjunto dirigido por Jafet Soto no tiene margen de error ya que si quiere clasificarse a las semifinales, no puede perder en la Jornada 15 que empieza hoy.

Este viernes 31 de octubre habrá un partido y es el que jugará el Team vs. Sporting en un duelo en el que los rojiamarillos deben salir victoriosos para sostener sus chances.

La tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la Jornada 15

Así está la tabla de posiciones de cara a la Jornada 15. (Google)

Así se juega la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Viernes 31/10

20.00 | Sporting vs. Herediano

Sábado 1°/11

18.00 | Puntarenas vs. Pérez Zeledón
20.00 | Guadalupe vs. Saprissa

Domingo 2/11

11.00 | Cartaginés vs. San Carlos
19.00 | Liberia vs. Alajuelense

