Jafet Soto al borde de la eliminación: Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

El Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica está entrando en su mejor momento y ahora, más que nunca, cada partido vale doble. Sobre todo para Herediano.

El conjunto dirigido por Jafet Soto no tiene margen de error ya que si quiere clasificarse a las semifinales, no puede perder en la Jornada 15 que empieza hoy.

ver también La drástica decisión de Jafet Soto: el técnico Herediano se ve obligado a tomar una contundente medida para evitar ser sancionado

Este viernes 31 de octubre habrá un partido y es el que jugará el Team vs. Sporting en un duelo en el que los rojiamarillos deben salir victoriosos para sostener sus chances.

La tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la Jornada 15

Así está la tabla de posiciones de cara a la Jornada 15. (Google)

Así se juega la jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Viernes 31/10

20.00 | Sporting vs. Herediano

Sábado 1°/11

18.00 | Puntarenas vs. Pérez Zeledón

20.00 | Guadalupe vs. Saprissa

Domingo 2/11

11.00 | Cartaginés vs. San Carlos

19.00 | Liberia vs. Alajuelense