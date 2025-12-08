Fernando Lesme necesitó sólo cuatro palabras para amenazar Alajuelense antes de las semifinales

La Liga Deportiva Alajuelense y Liberia jugarán una de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga Promérica y dentro de ese partido habrá grandes duelos a seguir.

Uno de ellos, claro está, es el de los entrenadores: Machillo Ramírez contra José Saturnino Cardozo. Y otro será el que mantendrá Fernando Lesme, ex delantero de la liga que en su momento fue echado del club.

Lesme, artillero paraguayo, había llegado a Alajuela de la mano de Andrés Carevic, pero cuando el DT se fue, Alexandre Guimaraes decidió prescindir de sus servicios. Después de eso, el jugador volvió a su país, incluso jugó en la segunda de España y para este campeonato regresó a Costa Rica. Y ahora puede amargar a los rojinegros.

El mensaje de Fernando Lesme para Alajuelense

Este domingo, una vez que se conformaron las semifinales, Lesme no dudó en lanzarle una advertencia a Alajuelense para lo que se viene. Y demostró que poco le importa qué equipo sea el favorito.

“Una semifinal es diferente”, aseguró en solo cuatro palabras. “Nosotros vamos a salir a jugar el partido, tenemos que sacar un resultado positivo en nuestra cancha, sea uno el equipo favorito o no”, agregó Lesme.

“Necesitamos el resultado para enfrentar la vuelta de buena manera”, explicó el paraguayo pensando en la ida de este miércoles y aprovechó para lanzar una dedicatoria muy especial.

“Esta clasificación va para toda esa gente que nos ha tirado mierda a mí y mis compañeros”, sentenció Lesme, motivado para superar a Alajuelense en semifinales.

Así se jugará la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica

Miércoles 10 de diciembre

20.00 | Liberia vs. Alajuelense | Estado E. Baltodano

Jueves 11 de diciembre

20.00 | Cartaginés vs. Saprissa | Estadio Fello Meza