Era una de las joyas de Jafet Soto en Herediano, lo investigan por intento de homicidio y ahora llegaría a otro club de Costa Rica

Steven Orias supo ser uno de los guardametas más prometedores surgidos de la cantera del Club Sport Herediano. Con sus 1,93 metros de altura, el arquero llegó a disputar 10 partidos con el primer equipo florense bajo la dirección de Jafet Soto (a quien incluso debe su segundo nombre), y fue una pieza importante en la obtención del título del Torneo Apertura 2024.

La trayectoria de Orias dio un vuelco en octubre del año pasado, cuando, mientras defendía el arco del Municipal Desamparados en la Liga de Ascenso, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el presunto delito de tentativa de homicidio contra tres personas en Moravia, San José.

ver también Mientras Saprissa recibirá 1 millón de dólares por Kenay Myrie, esto es lo que cobrará Alajuelense por orden de la FIFA

Libertad condicionada

Poco después, el juvenil de 22 años quedó en libertad con medidas cautelares (entre ellas la obligación de presentarse periódicamente a firmar), aunque la Fiscalía apeló dichas disposiciones en busca de condiciones más severas.

Steven Orias es investigado por tentativa de homicidio (CS Herediano).

Hasta noviembre de 2025, el expediente de Steven Orias continuaba abierto y bajo reserva en cuanto a los detalles probatorios, por lo que el proceso judicial seguiría lejos de haber finalizado.

Steven Orias cambiaría de equipo en Costa Rica

Más allá de la causa penal en su contra, el ex Herediano sigue habilitado para trabajar y de cara al Clausura 2026 varios equipos mostraron interés en contar con sus servicios. A fines de 2025 trascendió que el Motagua de Honduras era uno de los pretendientes, pero con el correr de las semanas el panorama cambió.

Publicidad

Publicidad

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez informó que Orias se encuentra entrenando con el Quepos Cambute, y que su incorporación “es muy posible”. En la misma línea, su colega Joseph Fonseca agregó que la decisión final se tomará en los próximos días.

Tweet placeholder

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Saprissa impacta el mercado de fichajes: hizo una oferta por Fernán Faerron y ya tiene la respuesta del jugador

Así, mientras su futuro deportivo parece definirse en la segunda división nacional, Steven Orias continúa obligado a cumplir las medidas cautelares impuestas por la Justicia, a la espera de una resolución que podría poner en jaque su carrera.