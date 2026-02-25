Fantasma Figueroa lo consigue: el refuerzo de última hora que Comunicaciones esperaba para el clásico con Municipal

En la previa del clásico de Guatemala entre Comunicaciones y Municipal, el técnico Fantasma Figueroa recibió una gran noticia: finalmente pudo contar con el refuerzo de última hora que tanto esperaba,

La situación en la tabla general para Comunicaciones no es sencilla y cualquier aporte le cae como anillo al dedo, mucho más si tiene que ver con la plantilla del equipo.

ver también Comunicaciones vs. Municipal: a qué hora juegan y cómo ver el Clásico 336 de Guatemala

El refuerzo del Fantasma Figueroa en Comunicaciones

La principal novedad en la convocatoria de Comunicaciones FC para el técnico Juan Carlos Figueroa pasa por la incorporación de Erick Lemus, quien vuelve a concentrar con el equipo albo, según lo comentado por el periodista Juan Gálvez.

Erick Lemus – Comunicaciones

Recordemos que Erick Lemus había sufrido un desgarro en el muslo y ya registraba 15 días de baja para Comunicaciones.

Juan Gálvez en su cuenta oficial de X

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Comunicaciones al clásico ante Municipal?

Comunicaciones llega tocado anímicamente tras caer 2–0 frente a Aurora FC en la jornada anterior.

Actualmente, marcha en la quinta posición con 13 puntos, todavía cerca de los puestos de pelea, aunque con una presión extra debido a su situación en la tabla acumulada.

¿Cuándo juegan Comunicaciones vs. Municipal por el Clausura 2026?

El partido se disputará este miércoles 25 de febrero de 2026 a las 7:00 pm de Centroamérica, las 8:00 pm ET., en el Estadio Cementos Progreso