Fue una joya de Herediano, lo denunciaron por intento de homicidio y ahora lo busca un grande de Centroamérica

El nombre de Steven Orias vuelve a resonar en el fútbol costarricense, esta vez por un giro inesperado en su carrera. El portero, quien en su momento fue considerado una de las grandes promesas del Club Sport Herediano, podría tener una nueva oportunidad internacional tras un pasado marcado por la polémica.

Orias, actualmente jugador del Municipal Desamparados de la segunda división, fue noticia años atrás no por sus atajadas, sino por una denuncia por tentantiva de homicidio que lo dejó en el ojo público y frenó momentáneamente su crecimiento deportivo.

Aunque el caso tuvo gran repercusión mediática, con el tiempo el guardameta logró reencauzar su vida profesional y volver al fútbol competitivo, manteniendo un perfil más reservado y enfocado en recuperar su nivel.

Hoy, con apenas 25 años, su nombre vuelve a aparecer en el radar de equipos importantes de la región. Según reveló el propio jugador en una entrevista con Tigo Sports, Orias tiene ofertas del extranjero, específicamente de clubes de Honduras y Venezuela.

¿Cuál es el grande de Centroamérica que quiere ficharlo?

Sin embargo, al ser consultado directamente sobre el Motagua, uno de los clubes más grandes de Honduras, su respuesta dejó entrever que las negociaciones podrían estar más avanzadas de lo que parece.

“Puede andar por ahí”, dijo con una sonrisa, sin confirmar ni negar el interés del equipo azul profundo.

El Motagua, uno de los históricos del fútbol catracho y constante protagonista en torneos internacionales como la Copa Centroamericana, busca reforzar su portería tras un semestre irregular, y Orias aparece como una opción atractiva por su experiencia y condiciones técnicas.

De concretarse su fichaje por las Águilas Azules, sería una segunda oportunidad de oro para el guardameta tico, que busca dejar atrás definitivamente las sombras del pasado y consolidar una carrera que alguna vez prometió grandes cosas en el fútbol nacional.