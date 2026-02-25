Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y acumulada

La Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala comenzó ayer con dos triunfos clave: Antigua GFC, campeón defensor, venció 2-0 a Guastatoya en el Estadio Pensativo, mientras que Cobán Imperial se impuso 2-0 ante Malacateco para volver a subirse a lo más alto.

Este miércoles el foco se lo lleva el plato fuerte: se juega el Clásico 336 entre Comunicaciones y Municipal, un partido que puede mover la parte alta del Clausura… y que también tiene impacto emocional para un Comunicaciones que, además, está muy apremiado en la tabla acumulada y mira de reojo la pelea por el descenso.

Tabla de posiciones del Clausura 2026

Tras los resultados de ayer, el Clausura quedó con Cobán Imperial como líder con 17 puntos, seguido por Municipal (15) y Achuapa (14), mientras que Comunicaciones aparece con 13 en zona de pelea por los primeros lugares.

Tabla acumulada 2025-2026: así está la pelea por el descenso

En la acumulada (Apertura 2025 + Clausura 2026), el panorama para Comunicaciones es delicado: figura 9° con 33 puntos, apenas por encima de Mictlán (29), Marquense (30) y Guastatoya (31). Al cierre de la temporada, descienden los dos últimos.

Así está la tabla acumulada de Guatemala. (Liga Bantrab)

Así se juega la Jornada 9