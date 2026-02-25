Es tendencia:
Olimpia conoce lo que pasará con Jerry Bengtson tras polémica con árbitro en el Clásico ante Motagua

Jerry Bengtson fue captado en vídeo bajando el brazo del árbitro provocando la reacción del público en el "Chelato" Uclés.

José Rodas

Por José Rodas

Jerry Bengtson durante un entrenamiento con Olimpia. Foto: X Olimpia.
El coordinador del arbitraje de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Benigno Pineda brindó un nuevo análisis de la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga Nacional en el que surgió la polémica de Jerry Bengtson con Armando Castro.

Fue en el minuto 81 cuando Alejandro Reyes estaba siendo sustituido, en ese momento Bengtson se acercó hacia el jugador de Motagua con el objetivo de acelerar su salida.

Eso provocó que el árbitro central pusiera el brazo sobre el delantero olimpista que inmediatamente reaccionó a la acción apartándolo del camino.

Sobre ese caso, Benigno Pineda aseguró que no se trató de una agresión de parte del futbolista y que él únicamente quitó el brazo del árbitro que nunca tuvo que tocar el jugador.

Análisis de Benigno Pineda

“Consideramos que aunque el árbitro quiso evitar un enfrentamiento, no debió hacerlo, dejar que el jugador saliera de forma correcta y normal. El árbitro pone el brazo sobre el cuerpo del jugador”, comenzó diciendo Pineda.

“El jugador de Olimpia no es que lo agrede, quita el brazo de su cuerpo y entabla una comunicación. El árbitro interpreta que no lo agrede y que solo quita el brazo que él puso sobre el jugador. Consideramos que la gestión del árbitro fue correcta, si hubiera sido agresión tenía que sacar roja, pero no fue agresión. El árbitro no tuvo que poner el brazo sobre el jugador”, cerró.

