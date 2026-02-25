Ángel Zaldívar reconoce lo que pocos en Alajuelense se animan tras la derrota en el clásico contra Saprissa: “Perder el rumbo”

La Liga Deportiva Alajuelense pasó de ser el campeón defensor y gran candidato del Clausura 2026 a llenarse de dudas en apenas un puñado de partidos.

El flojo arranque del campeonato, que acaba de coronarse con la derrota en el clásico ante Saprissa, hace que el equipo del Machillo Ramírez se ubique sexto en las posiciones y fuera de los puestos de clasificación.

En ese contexto, todo luce a la baja en el entorno rojinegro. Incluso Ángel Zaldívar, el atacante mexicano que llegó como el gran refuerzo del DT y que además de transformarse en el jugador mejor pago de Costa Rica, demostró su calidad de entrada. Aunque ahora preocupe.

El mensaje de Ángel Zaldívar que toma por sorpresa a Alajuelense

Este miércoles, después de un par de días de digerir la caída contra Saprissa en La Cueva por 2-1, Ángel Zaldívar utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de resiliencia que tomó por sorpresa a los manudos.

La strorie de Ángel Zaldívar en el momento más delicado de Alajuelense. (Instagram)

“A veces perder el rumbo te lleva a caminos menos transitados donde realmente puedes encontrarte a ti mismo”, posteó en sus stories el atacante mexicano de 32 años, que también es ingeniero y cuenta con mucha experiencia en la Liga MX en equipos como Chivas e inclusos Rayados de Monterrey.

Los números de Ángel Zaldívar

Desde que llegó a Alajuelense, Zaldívar disputó siete partidos con la camiseta rojinegra con la que anotó dos goles, con una particularidad: ambos fueron en su debut con Alajuelense en un partido en el que además anotó un tanto en propia puerta.

