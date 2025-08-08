Entre Messi y Cristiano Ronaldo: Keylor Navas eligió al mejor jugador de la historia y sorprendió a todos con su veredicto

Durante sus etapas en el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, Keylor Navas se dio un lujo que muy pocos futbolistas han podido disfrutar: compartir camerino con dos de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Con CR7, el actual guardameta de los Pumas de la UNAM compartió campo de juego en 125 partidos, todos ellos con el uniforme de la Casa Blanca. Mientras que, como compañero de Leo Messi, Keylor jugó apenas 16 partidos, aunque lo conoce muy bien como rival: se enfrentaron en 13 ocasiones y el astro argentino logró marcarle nueve goles, siendo el mayor verdugo de toda su trayectoria.

Keylor Navas, entre Messi y Cristiano Ronaldo

En la eterna discusión por definir al mejor jugador de la historia del fútbol, Messi lleva la ventaja para muchos, pero Cristiano Ronaldo también cuenta con una base gigantesca de seguidores.

Keylor Navas parece estar entre ellos, aunque lo cierto es que, cuando fue consultado sobre el tema en distintas etapas de su carrera, el histórico portero tico sorprendió con un cambio de opinión.

Lionel Messsi, ¿el mejor de todos los tiemps? (Getty Images).

En 2013, cuando aún vestía la camiseta del Levante, el portero no dudó en inclinarse por la Pulga: “Messi creo que es un jugador muy bueno, es el mejor del mundo y eso es un don que Dios le dio desde que era pequeño, se ve en vídeos y no tiene que demostrar nada. Ha hecho muchas cosas que pasarán años y nadie hará”, sentenció en aquel momento.

“Solo hay un Cristiano”: el cambio de opinión de Keylor

Dos años más tarde, en 2015, ya como portero del Real Madrid, Keylor escogió a su compañero de vestuario: “Para mí Cristiano es el mejor porque yo comparto con él día a día, veo la forma en que trabaja, lo profesional que es, veo todas las cosas que hace para mejorar, a pesar de que otros jugadores en su lugar podrían decir que ya han conseguido todo y que van a dejar de entrenar. Él demuestra lo contrario: tiene un talento único y eso lo convierte en un privilegiado y un bendecido por Dios”, declaró en charla con La Nación.

Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia del fútbol (Getty Images).

El arquero agregó entonces: “Si el talento que tiene él lo tuvieran todos, habría muchos Cristianos, pero solo hay uno. Además, es muy profesional y eso lo hace mejorar cada año”. Su testimonio lo dejaba claro: en ese momento, Cristiano era el número uno en su lista.

Ahora que también ha compartido vestuario con Messi, el costarricense no duda en reconocer sus virtudes: “Leo es una gran persona. Lo conocía de las veces que habíamos jugado en contra, pero ahora que compartimos tiempo es super bonito porque veo que es alguien humilde, sencillo y trabajador”, comentó Keylor sobre el campeón del mundo con Argentina. La respuesta final de quién es el mejor, sin embargo, sigue siendo un misterio…