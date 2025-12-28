“Problemas de alcohol”: Machillo Ramírez revela todo sobre el escándalo interno que pudo hundir a Alajuelense

En plena temporada, justo antes de que Liga Deportiva Alajuelense viajara rumbo a Honduras para enfrentar a Motagua por la revancha de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, estalló un escándalo de indisciplina sin precedentes dentro del plantel dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez.

Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz aparecieron en el CAR en un estado deplorable: sin dormir, alcoholizados y tras haber protagonizado una pelea en un bar de San José.

ver también “Finiquitará”: la limpia en Alajuelense se cobra una nueva víctima que ficharía por un equipo fuerte de Costa Rica

Junto al gerente deportivo Carlos Vela, el cuerpo técnico rojinegro determinó dejarlos fuera del viaje a San Pedro Sula, además de aplicarles una sanción económica ejemplar.

“Fue una situación grave”

Hoy aquella tormenta parece muy lejana. Alajuelense terminó eliminando a Motagua, fue tricampeón de la Copa Centroamericana y más tarde levantó la ansiada estrella 31 en el Torneo Apertura 2025. Ya con la temporada perfecta consumada, Machillo Ramírez decidió hablar sin filtros sobre aquel conflicto interno que perfectamente pudo haber arruinado el año.

“Yo no puedo entender que venga un muchacho con problemas de alcohol en momentos de entrenamiento y viaje inmediato para un lugar. No estaba dentro de la situación de normalidad. Yo se los hice ver, que nunca había tenido un caso como el que me estaban presentando”, confesó en una charla con el canal de YouTube de Antonio Alfaro y Wílmer López.

Machillo Ramírez contó cómo manejó el escándalo de indisciplina en Alajuelense (LDA).

Publicidad

Publicidad

Ramírez explicó que fue un episodio que debían afrontar y asumir los propios jugadores. “Había que dejar que se comieran ellos esa parte moral de fallo; para después reunirlos y decirles que fue una situación grave y que tenían que empezar de cero, a ganarse otra vez la confianza del grupo. Es un proceso que tiene que ocurrir y una experiencia para toda la vida; no solo para ellos, sino para todo el grupo, para entender que esto del profesionalismo es serio”, sostuvo.

“Esto no es de vacilón”

El entrenador les hizo ver a sus futbolistas que deben enamorarse del fútbol y no caer en tentaciones que pueden costarles la carrera, menos cuando al día siguiente hay que competir.

Publicidad

“La satisfacción de entrar a la cancha y sentirse seguro de que no trasnoché, de que estoy bien físicamente, de que estoy en una relación estable donde todo está bonito, eso me da tranquilidad emocional para explayarme dentro de la cancha”, reflexionó.

Publicidad

ver también “Ya se me hace pesado”: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con el mensaje sobre su futuro que nadie esperaba tras la 31

Por último, fue contundente sobre la responsabilidad pública del jugador profesional. “Que entiendan que esto es serio, que no es de joda o vacilón. Porque al ser personas públicas es complejo. Eso lo viví como jugador: saber renunciar a muchas cosas”, sentenció.