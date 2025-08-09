Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Hay 2 de Concacaf, ¿está Keylor Navas? Chilavert eligió a los 5 mejores porteros de la historia

El paraguayo José Luis Félix Chilavert, elegido tres veces como el mejor arquero del planeta, armó su polémico ranking. ¿Está Keylor Navas?

gustavo pando

Por Gustavo Pando

¿Está Keylor Navas? Chilavert armó su top 5 histórico de porteros mundiales.
¿Está Keylor Navas? Chilavert armó su top 5 histórico de porteros mundiales.

Hablar de José Luis Félix Chilavert es hablar de una gloria del fútbol mundial y sudamericano. De un jugador que a nivel internacional fue campeón de la Copa Libertadores y de la Intercontinental con el recordado Vélez Sarsfield que venció en Japón al Milan de Italia.

Pero además, el paraguayo, múltiple campeón en Argentina, jugó dos Mundiales con su selección, en 1998 y 2002, y fue elegido en tres ocasiones como el mejor portero del mundo por la IFFHS en 1995, 1997 y 1998.

Entre Keylor Navas, Casillas y Buffon: Cristiano Ronaldo eligió al mejor portero con el que jugó

ver también

Entre Keylor Navas, Casillas y Buffon: Cristiano Ronaldo eligió al mejor portero con el que jugó

Se trata de una leyenda autorizada para armar un ranking con los mejores de la historia en su puesto más allá de que, siempre polémico, en su elección hubo algunos nombres un tanto discutibles…

Publicidad

Los mejores arqueros de la historia: el polémico ranking de Chilavert sin Keylor Navas

En 2024, Chilavert fue galardonado con la inclusión al Salón de la Fama de Fútbol que se ubica en León, México, y allí fue que entrevistado por el diario Récord confeccionó su top 5 histórico de arqueros mundiales.

keylor navas-presentacion-pumas

Keylor Navas sigue brillando a los 39 años.

Publicidad

“Para mí, los mejores porteros de la historia son Lev Yashin, Ladislao Mazurkiewicz, después Oliver Kahn, Manuel Neuer, Memo Ochoa y Jorge Campos”, dijo el guaraní en una sorpresiva declaración.

Lo dijo sin rodeos: a Iker Casillas le preguntaron si fue mejor que Keylor Navas y esta fue su respuesta

ver también

Lo dijo sin rodeos: a Iker Casillas le preguntaron si fue mejor que Keylor Navas y esta fue su respuesta

Al haberlo dicho en suelo mexicano, probablemente Chila debe haber buscado congraciarse con los aztecas, sin embargo eso no apaciguó la polémica que generó por haber dejado fuera a Keylor Navas, tres veces campeón de la Champions Leagues y considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia de la Concacaf más allá de cualquier posición.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Keylor Navas queda en medio de una polémica por culpa de Chilavert
Costa Rica

Keylor Navas queda en medio de una polémica por culpa de Chilavert

FIFA confirma el veredicto final a Marathón y Pablo Lavallén ya conoce la decisión ¿Se quedan sin DT?
Honduras

FIFA confirma el veredicto final a Marathón y Pablo Lavallén ya conoce la decisión ¿Se quedan sin DT?

FIFA da pésima noticia a Guatemala y El Salvador para el Mundial 2026
Noticias

FIFA da pésima noticia a Guatemala y El Salvador para el Mundial 2026

Saprissa vs. Cartaginés: cómo ver este partido de la Liga de Costa Rica
Deportivo Saprissa

Saprissa vs. Cartaginés: cómo ver este partido de la Liga de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo