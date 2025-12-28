Marathón en vilo: Olimpia confirma la noticia para la final y que lo acerca a la Copa 40 en Honduras

Olimpia finalizó la fase Triangular venciendo 1-0 a Real España y ahora todas sus energías están enfocadas en la final contra Marathón.

Para esos dos partidos de la final, el León ha obtenido tres buenas noticias y llegan de tres jugadores muy importantes.

ver también La limpia en Motagua se cobra una víctima más y ficharía por equipo de Centroamérica

Edwin Rodríguez y Jerry Bengtson ya volvieron a jugar luego de mucho tiempo y se reportan listos para la final ante los verdes.

La afición merengue sabe que si ellos están dentro del campo están cerca de ganar la Copa 40 y así igular a Saprissa como los máximos ganadores de Centroamérica.

¿Y Jorge Álvarez cuándo regresa?

Desde Olimpia aseguran que para la final, ya que la fractura que sufrió en la mano va evolucionando de la mejor forma. Jorge Álvarez también estaría de regreso.

“Jorge Álvarez no está al cien por ciento porque todavía tiene un poco inflamada su mano, él ya empezó a correr con protección y probablemente va a regresar en unas semanas, pudiera estar empezar ejercicios fuertes esta siguiente semana”, dijo Alfredo Pineda, doctor del club a TVC.

Publicidad

Publicidad

ver también Un viejo conocido en Alajuelense da la noticia que Alex López tanto estaba esperando tras su fichaje por Sporting FC

Y cerró: “Para jugar va a utilizar la protección normal que se pone par evitar otra lesión y por lo demás todo está muy bien, gracias a Dios”.

Con esto, Marathón debe cambiar su plan de juego, ya que no es lo mismo un Olimpia con Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez y Jerrey Bengtson que sin ellos.

Publicidad

Olimpia confirma que tres de sus mejores jugadores estarán en la final contra Marathón.