Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Marathón en vilo: Olimpia confirma la noticia para la final y que lo acerca a la Copa 40 en Honduras

Olimpia buscará su Copa 40 en Honduras ante Marathón. El León ya ha confirmado una noticia que lo acerca a un nuevo título.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
El León ya tiene una noticia que sus aficionados esperaban.
© OlimpiaEl León ya tiene una noticia que sus aficionados esperaban.

Olimpia finalizó la fase Triangular venciendo 1-0 a Real España y ahora todas sus energías están enfocadas en la final contra Marathón.

Para esos dos partidos de la final, el León ha obtenido tres buenas noticias y llegan de tres jugadores muy importantes.

La limpia en Motagua se cobra una víctima más y ficharía por equipo de Centroamérica

ver también

La limpia en Motagua se cobra una víctima más y ficharía por equipo de Centroamérica

Edwin Rodríguez y Jerry Bengtson ya volvieron a jugar luego de mucho tiempo y se reportan listos para la final ante los verdes.

La afición merengue sabe que si ellos están dentro del campo están cerca de ganar la Copa 40 y así igular a Saprissa como los máximos ganadores de Centroamérica.

¿Y Jorge Álvarez cuándo regresa?

Desde Olimpia aseguran que para la final, ya que la fractura que sufrió en la mano va evolucionando de la mejor forma. Jorge Álvarez también estaría de regreso.

“Jorge Álvarez no está al cien por ciento porque todavía tiene un poco inflamada su mano, él ya empezó a correr con protección y probablemente va a regresar en unas semanas, pudiera estar empezar ejercicios fuertes esta siguiente semana”, dijo Alfredo Pineda, doctor del club a TVC.

Publicidad
Un viejo conocido en Alajuelense da la noticia que Alex López tanto estaba esperando tras su fichaje por Sporting FC

ver también

Un viejo conocido en Alajuelense da la noticia que Alex López tanto estaba esperando tras su fichaje por Sporting FC

Y cerró: “Para jugar va a utilizar la protección normal que se pone par evitar otra lesión y por lo demás todo está muy bien, gracias a Dios”.

Con esto, Marathón debe cambiar su plan de juego, ya que no es lo mismo un Olimpia con Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez y Jerrey Bengtson que sin ellos.

Publicidad
Olimpia confirma que tres de sus mejores jugadores estarán en la final contra Marathón.

Olimpia confirma que tres de sus mejores jugadores estarán en la final contra Marathón.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Referente de Olimpia se despide de la forma menos pensada y se convierte en la cuarta baja
Honduras

Referente de Olimpia se despide de la forma menos pensada y se convierte en la cuarta baja

No jugarán más con Olimpia: tras ser echado por Alajuelense, se confirma una de las peores noticias
Honduras

No jugarán más con Olimpia: tras ser echado por Alajuelense, se confirma una de las peores noticias

Jerry Bengtson se acordó de Saprissa para dejarle un mensaje a Alajuelense
Costa Rica

Jerry Bengtson se acordó de Saprissa para dejarle un mensaje a Alajuelense

El fichaje que Olimpia y Real España pelean y que llegaría desde México
Honduras

El fichaje que Olimpia y Real España pelean y que llegaría desde México

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo