En México lo descartan: Keylor Navas sufre el golpe que pone en jaque su gran objetivo en Pumas

Un arquero con el palmarés de Keylor Navas, tricampeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid, no puede aspirar a menos que levantar trofeos, sin importar la camiseta que vista.

Sin embargo, este objetivo parece muy difícil de alcanzar en los Pumas de la UNAM, un club que no celebra un campeonato de Liga MX desde el lejano Torneo Clausura 2011, cuando venció a Monarcas Morelia en la final y festejó ante un Estadio Olímpico Universitario repleto.

Ahora, con apenas cuatro partidos disputados en el Apertura 2025, el panorama no es alentador. El equipo dirigido por Efraín Juárez ocupa la onceava posición de la tabla con solo cuatro puntos. Entre los aficionados del fútbol mexicano, son pocos los que creen que los universitarios puedan romper una sequía de más de 15 años en esta temporada.

México no cree en Keylor Navas

Para confirmar la dificultad del reto, basta con mirar las casas de apuestas. Según MelBet, los máximos favoritos para quedarse con el título del Apertura 2025 son América, Pachuca, Toluca, Tigres, Rayados de Monterrey y Cruz Azul.

Pumas, en cambio, ni siquiera figura entre los candidatos. Con Efraín Juárez, el equipo auriazul logró meterse al Play In la campaña pasada, pero, pese a las llegadas de Keylor y Aaron Ramsey, el casino no cree que esta vez logren terminar entre los seis primeros. En caso de lograrlo, el momio pagaría +165.

Y esta percepción no se limita a las cuotas de apuestas. La influencer Renacova, con más de 160 mil seguidores en X (antes Twitter), lanzó una encuesta titulada “¿Quién será campeón primero?”, poniendo como opciones a Saint-Maximin (América), Keylor Navas, James Rodríguez (León), Sergio Ramos (Monterrey) y Ángel Correa (Tigres).

La respuesta de los aficionados fue lapidaria: “Descartadísimo”, “No sé, pero Navas seguro que no”, “Keylor y James nunca serán campeones”, “Los únicos dos que descarto son James y Keylor”.

Un desafío complejo por delante

El objetivo más cercano para Keylor Navas y Pumas es alcanzar nuevamente la fase de Play In, donde el formato de eliminación directa podría darles una oportunidad inesperada.

Habrá que ver si el histórico guardameta logra desafiar los pronósticos y convertirse en el líder que impulse a los felinos hacia una campaña histórica. Por ahora, las apuestas, la opinión pública y la estadística están en su contra.