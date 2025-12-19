“La decepción del año”: Manfred Ugalde fue el MVP de La Sele en 2025, pero en Europa lo están castigando como nunca

Manfred Ugalde cerró la temporada 2024-2025 en el mejor momento de su carrera. El delantero costarricense no solo era la principal carta ofensiva de una Selección Nacional que todavía creía tener encaminada su clasificación al Mundial 2026, sino que además se proclamó máximo goleador de la Premier League de Rusia con el Spartak de Moscú, tras anotar 17 goles y repartir 3 asistencias en 29 partidos.

Su rendimiento fue tan alto que llegó a estar en la mira de gigantes de Europa del calibre de Mónaco, Ajax y PSG, aunque ninguna negociación prosperó. Con 23 años, Ugalde iniciaba la nueva temporada como figura absoluta tanto en su club como en La Sele… hasta que todo empezó a torcerse.

Un semestre para el olvido

En La Sele, Ugalde continuó siendo el futbolista más determinante del equipo, pero varios de sus compañeros no estuvieron a la altura y la Tricolor terminó fracasando en su intento por llegar a la Copa del Mundo.

Y en Rusia el panorama del delantero también se nubló: comenzó la temporada desde el banquillo por decisión de Dejan Stanković, y cuando recuperó la titularidad tuvo muchas dificultades para reencontrarse con la versión demoledora que había mostrado entre finales de 2024 y comienzos de 2025.

Manfred Ugalde

Así, Ugalde cerró el semestre con apenas 4 goles en 17 partidos, una caída muy marcada respecto a su rendimiento anterior, y en Moscú no tuvieron piedad para juzgarlo.

“Se esperaba mucho más de él”

Dmitry Bulykin, histórico delantero del fútbol ruso, fue lapidario con el ex Saprissa. “Ugalde es la decepción del año. Se esperaba mucho más de él. Apenas marcó en primavera, cuando el equipo necesitaba luchar por el campeonato. Esta temporada tampoco ha marcado mucho y el Spartak no está en la cima”, lanzó. El equipo moscovita ocupa actualmente el sexto puesto de la liga rusa, con 29 puntos en 18 partidos, lejos del protagonismo que se le exige cada año.

Dmitri Bulykin

Sin embargo, la crítica de Bulykin no representa necesariamente el pensamiento general en Rusia. La nota, publicada por el medio Football 24, apenas recibió un comentario, pero fue suficiente para dejar claro que también hay quienes defienden a Ugalde y apuntan a otros responsables.

“Bulykin, eres un completo ingenuo. ¿Qué le pasa a ese tipo? Ugalde juega según las instrucciones del entrenador. Pregúntenle a Stanković cómo y por qué arruinó al equipo. ¿Quizás alguien necesitaba eso?”, replicó el usuario Cayo Mario, señalando directamente al ahora ex entrenador del equipo.