En Europa lo aseguran: Jeyland Mitchell recibe la noticia que tanto esperaba y el Piojo Herrera lo celebra

Luego de un complicado inicio de temporada con el Feyenoord Rotterdam, donde el entrenador Robin Van Persie lo relegó del primer equipo, Jeyland Mitchell, defensa costarricense de 20 años, recibió la oportunidad de empezar de nuevo.

A principios de septiembre, el legionario aterrizó cedido a préstamo en el Sturm Graz de la Bundesliga austríaca en busca de la regularidad que no logró encontrar en los Países Bajos.

ver también Alarma en Costa Rica: Piojo Herrera recibe la peor noticia con un legionario que podría perderse las Eliminatorias

Sin embargo, al llegar a su nuevo destino en proceso de recuperación por una lesión y sin ritmo competitivo, Jeyland Mitchell se perdió los primeros cuatro compromisos con el club albinegro.

Publicidad

Publicidad

Jeyland Michell fue cedido al Sturm Graz austríaco (Sturm Graz).

La noticia que Jeyland Mitchell estaba esperando

Después de semanas de espera, Jeyland Mitchell finalmente parece estar listo para debutar con el Sturm Graz. Este domingo 28 de septiembre, el defensor costarricense podría hacer su presentación con el equipo de la región de Estiria en el duelo como locales ante el Hartberg, correspondiente al campeonato austríaco.

Publicidad

Según el medio especializado Football Predictions, todo apunta a que el lateral costarricense será titular en el esquema que planea su entrenador, el ex futbolista Jürgen Säumel.

Publicidad

Jeyland Mitchell sería titular este domingo en el Sturm Graz (Football Predictions).

Publicidad

“Parece que el Sturm Graz alinearía esta vez con un 4-1-2-1-2: Oliver Christensen, Jeyland Mitchell, Tim Oermann, Filip Rozga, Emir Karic, Dimitri Lavalée, Tomi Horvat, Tochi Chukwuani, Emanuel Aiwu, Seedy Jatta y Maurice Malone“, se puede leer en el portal deportivo.

Piojo Herrera toma nota

Este compromiso por la Bundesliga austríaca sería el primer partido de Jeyland Mitchell a nivel clubes en toda la temporada. La noticia es de gran relevancia para Miguel “Piojo” Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, quien necesita a Mitchell con ritmo para el enfrentamiento definitorio ante Honduras del próximo 9 de octubre, donde La Sele se jugará gran parte de su boleto rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Piojo Herrera se guarda una sorpresa para la convocatoria de La Sele y no se trata de la vuelta de un experimentado

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente su titularidad, lo que sí se espera es que, estando ya a pleno desde lo físico, el ex Alajuelense sume por lo menos algunos minutos en su primer encuentro con el Sturm Graz.