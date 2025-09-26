Piojo Herrera se guarda una sorpresa para la convocatoria de La Sele y no se trata de la vuelta de un experimentado

La Selección de Costa Rica atraviesa días decisivos en la previa al clásico centroamericano contra Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Miguel Herrera viene de semanas cargadas de tensión, bajas sensibles y decisiones fuertes que han dado mucho de qué hablar en el entorno futbolístico nacional.

Primero, el equipo sufrió un golpe durísimo con la confirmación de la lesión de Celso Borges, considerado la baja más dolorosa para la Tricolor en esta fase. El mediocampista de Alajuelense sufrió un desgarro que lo deja fuera del duelo contra Honduras y prácticamente sin opciones para el compromiso frente a Nicaragua.

En medio de ese panorama, el estratega mexicano también tomó determinaciones tajantes: los dos futbolistas que el entrenador borró de la Selección de Costa Rica fueron Alejandro Bran y Ariel Lassiter. En el caso de Lassiter, el técnico no olvidó el polémico tiro libre ante Haití, cuando el atacante ejecutó de manera individual y malogró la última jugada del partido.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la carta bajo la manga que tiene Miguel Herrera?

Pero el DT también se guarda un as bajo la manga, y no se trata de la vuelta de un experimentado. Según informó Josué Quesada, Miguel Herrera estará muy atento al partido entre Saprissa y Cartaginés, ya que en ese compromiso volverá a sumar minutos Warren Madrigal, recién recuperado de la lesión que sufrió durante la Copa Oro.

Publicidad

El joven atacante ha trabajado a fondo en su recuperación y esta semana ya se entrena con normalidad en el primer equipo morado. Si su regreso a la cancha deja buenas sensaciones, el Piojo no dudaría en incluirlo en la convocatoria para enfrentar a Honduras.

Publicidad

ver también “Va a estar”: la decisión del Piojo Herrera que nadie esperaba para el clásico entre Costa Rica y Honduras

De confirmarse, la presencia de Madrigal sería una sorpresa fresca para la Tricolor, en un momento donde los ojos estaban puestos en los regresos de referentes históricos. Herrera apuesta a la renovación y lanza un mensaje claro: la Sele también puede apoyarse en el talento joven para sostener el sueño de la clasificación al Mundial 2026.