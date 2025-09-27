La Selección de Costa Rica pondrá en juego la clasificación al Mundial 2026 en el mes de octubre. La Sele deberá sumar puntos importantes para tener posibilidades en la última doble fecha en noviembre, ya que hasta ahora no le alcanza tras los empates ante Nicaragua y Haití.

Pensando en el armado de la lista para visitar a Honduras y luego recibir a Nicaragua, Miguel Herrera tiene varias complicaciones. Primero, conoció la lesión de Celso Borges, quien era uno de los históricos que iba a regresar a una convocatoria. Finalmente, no estará por la cercanía del partido y el poco tiempo que tendrá de recuperación.

Patrick Sequeira sale lesionado en Portugal y enciende las alarmas en Costa Rica

Por si fuera poco, el Piojo Herrera sumó otra lesión de uno de sus legionarios. Este sábado, en el partido del Casa Pía frente al Moreirense, Patrick Sequeira tuvo que salir sustituido a los 53 minutos por una lesión. En su reemplazo, ingresó el luso Daniel Azevedo.

Desde Portugal, aún no informaron de la gravedad de la lesión del portero tico. En Costa Rica deberán estar atentos, ya que faltan menos de dos semanas para disputar la doble fecha de octubre.

Cualquier lesión que se confirme sobre Sequeira lo dejaría prácticamente fuera de la nómina, debido al poco tiempo de recuperación que tendría. Un desgarro, como mínimo, necesita al menos 15 días para curarse. Sin embargo, habrá que esperar el reporte médico que informe el Casa Pía.

En caso de no llegar a la convocatoria, Piojo Herrera podría colocar a Alexandre Lezcano como segundo portero detrás de Keylor Navas, ya que estuvo en la última nómina de la doble fecha como tercero. Esteban Alvarado podría ser el tercero, debido a que fue parte en varias convocatorias del DT mexicano.