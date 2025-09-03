La revelación sobre el fichaje de Jeyland Mitchell al SK Sturm que deja mal parado a Van Persie

El fichaje de Jeyland Mitchell por el SK Sturm Graz, bicampeón de Austria, no solo significa una nueva oportunidad para el defensor costarricense, sino que también expone la polémica decisión que tomó Robin Van Persie, su entrenador en el Feyenoord, al marginarlo de la plantilla principal.

Mitchell fue contratado en calidad de préstamo por el club austriaco después de que sus dirigentes quedaran impresionados con sus condiciones físicas y futbolísticas. El director general deportivo del Sturm, Michael Parensen, explicó los motivos que llevaron al club a apostar por el tico.

¿Por qué el Sturm fichó a Jeyland Mitchell?

“Jeyland impresiona por su físico, robustez y versatilidad: además de su posición principal como defensa central, también se puede utilizar en el lado derecho de la defensa”, declaró Parensen al sitio oficial de la institución.

La directiva también destacó la proyección que tiene a sus 21 años, pero al mismo tiempo su recorrido internacional. “Jeyland es todavía muy joven, tiene un gran potencial de desarrollo, pero al mismo tiempo ya puede aprovechar la experiencia de 20 partidos para la Selección absoluta de Costa Rica”, añadió el dirigente.

Jeyland Mitchell seguirá su carrera en Austria.

El contraste con Van Persie

Mientras en Austria lo presentan como una joya en crecimiento, en los Países Bajos la historia fue distinta. Van Persie, hoy técnico del Feyenoord, aseguró la temporada pasada que Mitchell quedaba fuera de consideración porque entrenaba “con demasiado ímpetu”. Esa afirmación ahora contrasta con la confianza depositada en él por un club europeo que disputa competiciones internacionales.

Una ausencia en la Selección

El defensor no podrá vestir la camiseta de la Tricolor en los duelos frente a Nicaragua y Haití debido a una lesión. Sin embargo, su salto al fútbol austriaco se percibe como una vitrina para consolidar su carrera y demostrar que la decisión de apartarlo en Feyenoord pudo haber sido un error de juicio.