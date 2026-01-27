“Cedido en Costa Rica”: Fernán Faerron abre la puerta menos pensada tras cerrar un acuerdo con un club de Europa

Este martes 27 de enero, la agencia No Limit & Belhasa Sports salió a aclarar de una vez por todas el futuro de Fernán Faerron. El zaguero de 25 años quedó en condición de agente libre a inicios de la temporada, tras desvincularse del Club Sport Herediano, y desde entonces se mantuvo sin equipo, convirtiéndose en uno de los nombres más comentados del actual mercado de fichajes.

En medio de las múltiples versiones que lo vinculaban con distintos clubes del fútbol local, la empresa fue contundente: el ex Liga Deportiva Alajuelense ya tiene su futuro definido fuera del país.

Acuerdo cerrado en Europa

“Fernán tiene un acuerdo cerrado con un club en Europa, con el cual se ha mantenido contacto directo y que ha sido visitado recientemente por el propio jugador”, afirmaron desde la agencia, despejando buena parte de las dudas.

Desde No Limit añadieron que el siguiente paso es meramente administrativo. “En estos momentos se están llevando a cabo todas las gestiones legales, administrativas y reglamentarias necesarias para que Fernán pueda incorporarse al club europeo en el menor tiempo posible”, explicaron, dando a entender que el salto al Viejo Continente es solo cuestión de tiempo.

¿Se abre una puerta en Costa Rica?

Sin embargo, el comunicado también dejó abierta una posibilidad inesperada. A pesar de que el internacional con Selección de Costa Rica ya sabe que su destino está en Europa, no se descarta un paso transitorio por la Liga Promérica.

“Únicamente en el caso de que los permisos administrativos y federativos no llegaran a tiempo, y solo de manera temporal, Fernán Faerron contemplaría la posibilidad de jugar cedido en Costa Rica, siempre como una solución provisional y nunca como un cambio definitivo en la planificación de su carrera profesional”, aclararon.

“Debe recordarse que Fernán Faerron es jugador extracomunitario en Europa, por lo que su incorporación está sujeta al cumplimiento estricto de las obligaciones salariales y de visados impuestas por la liga correspondiente”, añadieron desde la agencia.

Así, mientras se resuelven esos trámites, la puerta a un préstamo corto en la Liga Promérica queda entreabierta, aunque el objetivo final del defensor sigue siendo consolidarse en el fútbol europeo.