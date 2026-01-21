Rónald González toma el mando de la Selección de Costa Rica y define al próximo DT: un ex Saprissa quedó descartado

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol oficializó la designación de Ronald González como nuevo director de Selecciones Nacionales, tras una extensa sesión celebrada este miércoles, luego de la salida de Ignacio Hierro.

Sobre este escenario, se tomaron varios apuntes sobre el próximo DT de Costa Rica y un ex Saprissa quedó totalmente descartado.

Esto dijo Osael Maroto sobre el nuevo DT de Costa Rica

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, explicó que el proceso para definir al próximo técnico de la Selección Nacional se manejará con cautela y paso a paso. Señaló que existen fechas FIFA importantes en marzo y junio, con invitaciones ya sobre la mesa.

Sobre este punto, Osael Maroto indicó que existen varias selecciones interesadas en disputar fogueos ante Costa Rica, debido al atractivo competitivo que representa la Tricolor.

No obstante, aclaró que todo se está evaluando con cautela de cara a la fecha FIFA de marzo, ya que la prioridad es definir primero al entrenador de la Selección Nacional.

Osael Maroto – Presidente de la Federación Costarricense de Fútbol

Aunque no descartó la posibilidad de un técnico interino, dejó claro que la intención es aprovechar esa ventana internacional y avanzar paso a paso en la planificación.

“Vamos paso a paso. Tenemos que tener entrenadores de la selección, no estamos pensando en tener un entrenador interino, estamos pensando que deberíamos tener un entrenador. No estoy cerrando la opción, pero sí queremos aprovechar la fecha del mes de marzo”, comentó Osael Maroto para Teletica.

Descartado un ex Saprissa

Con este planteamiento sobre la mesa de que no estarán tomando en cuenta un interinato, Randall Row queda totalmente descartado. Recordamos que actualmente es el encargado de la Sub-20y que también estuvo al mando de la Sub-17 en la Copa del Mundo de la categoría.

Randall Row – DT costarricense

Desde La Nación habían tomado el nombre de Randall Row como una opción de interinato para la Selección Nacional. Ahora quedó descartada esta carta para el ex Saprissa por la postura desde la Federación.