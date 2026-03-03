Tras el caso Miguel Herrera: esta es la cláusula que la Fedefútbol le puso al Bocha Batista en su contrato

La Federación Costarricense de Fútbol no quiso repetir errores del pasado. Luego de la salida de Miguel Herrera, cuya desvinculación obligó a la Fedefútbol a asumir el pago del contrato restante, el nuevo acuerdo con Fernando “Bocha” Batista incluye una cláusula clave que cambia el panorama.

Con Herrera, el vínculo estaba firmado hasta la finalización del Mundial 2026, independientemente de si Costa Rica lograba clasificar o no. Cuando el proceso terminó antes de tiempo, en diciembre, la Federación tuvo que asumir el costo económico de rescindir el contrato anticipadamente.

Aprendida la lección, el nuevo acuerdo con Batista contempla una condición distinta. El Argentino deberá hacer los méritos necesarios para cobrar hasta el último centavo de su vínculo con La Sele.

¿Qué cláusula tiene el Bocha Batista?

Según informó Tigo Sports, el contrato del Bocha establece que, en caso de quedar eliminados del proceso clasificatorio rumbo al Mundial, el vínculo se dará por terminado automáticamente. No se esperará hasta que comience o finalice la cita mundialista.

Es decir, si la Selección no logra su objetivo deportivo, la relación contractual finaliza sin necesidad de indemnización adicional por el tiempo restante. La medida busca blindar económicamente a la Federación y evitar una situación similar a la vivida con Herrera.

Un contrato con condiciones claras

Fernando Batista firmó por un proyecto que apunta al Mundial 2030, pero con reglas definidas desde el inicio. La cláusula deja claro que el respaldo está condicionado al rendimiento deportivo en las eliminatorias. La Fedefútbol apuesta por un nuevo proceso, pero esta vez con mayor protección contractual.

