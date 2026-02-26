Piojo Herrera lo borró, en Costa Rica le llovieron críticas y ahora le envió un mensaje a Fernando Batista: “Quiero seguir”

La Selección de Costa Rica inicia un nuevo proceso bajo el mando del Bocha Batista, tras el decepcionante ciclo de Miguel Herrera, en el que La Sele no logró cumplir el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

Con la llegada del estratega argentino, se abre una etapa de renovación y ajustes en busca de recuperar protagonismo en la región. En medio de este cambio, un futbolista que había sido marginado durante la gestión anterior rompió el silencio y envió un mensaje directo a Fernando Batista.

¿Cuál jugador quedó borrado por parte de Miguel Herrera en La Sele?

Se trata de Ariel Lassiter reconoció que fue un momento difícil no lograr la clasificación al Mundial, pero dejó en claro que no guarda rencor hacia Miguel Herrera y que ahora está enfocado en seguir trabajando con su club.

Ariel Lassiter – Selección de Costa Rica

“Fue un momento bastante complicado para mí, era un sueño que estaba bastante cerca el de ir a un Mundial, pero lamentablemente no pudimos alcanzar dicho objetivo, no solamente para nosotros, también para todo un país”, comentó Ariel Lassiter en Acción 360.

“Pero bueno, hay que seguir adelante, no tengo nada malo que decir sobre el profe Miguel Herrera, siempre trabajamos bien, desafortunadamente no llegamos a la meta“, comentó Ariel Lassiter.

Además, expresó que siempre será un orgullo vestir la camiseta de Costa Rica y que está totalmente dispuesto a volver a la Selección si el nuevo cuerpo técnico lo toma en cuenta.

“Yo ahora estoy enfocado en seguir trabajando en lo que tengo que hacer con mi club, siempre es un orgullo para mí vestir los colores de La Sele. Yo siempre quiero seguir empujando hacia adelante el fútbol de Costa Rica con la Selección. Así que, si puedo estar nuevamente tomado en cuenta, estaré agradecido“, finalizó.

El episodio de Miguel Herrera con Ariel Lassiter

Durante las pasadas Eliminatorias, cuando corría el minuto 97 ante Haití, Costa Rica tuvo su última oportunidad para buscar el triunfo a través de un tiro libre (3-3).

Mientras todos esperaban un centro al área, Ariel Lassiter optó por un remate directo que terminó estrellándose en un defensor haitiano, quien despejó sin complicaciones y sentenció el final del partido.

Ariel Lassiter con la Selección de Costa Rica ante Haití

Tras el encuentro, Miguel Herrera reconoció que no se explica lo ocurrido en esa acción decisiva y dejó entrever su molestia, asegurando que esa jugada no fue trabajada. Ariel Lassiter desde entonces no fue convocado más por el resto de la Eliminatoria.

