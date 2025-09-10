La Selección de Costa Rica atraviesa un arranque turbulento en la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En sus primeras dos presentaciones, la Tricolor apenas logró empates frente a Nicaragua (1-1) y Haití (3-3), resultados que encendieron la preocupación en la afición y pusieron en entredicho la continuidad de Miguel “Piojo” Herrera.

El descontento se hizo evidente en el Estadio Nacional, donde se escucharon fuertes gritos de “¡Fuera Piojo!”. En medio de esta crisis deportiva, la Federación Costarricense de Fútbol sorprendió con un anuncio inesperado sobre el seleccionador mexicano.

¿Cuál es el anuncio que realizó la Federación de Costa Rica sobre el Piojo Herrera?

La tarde de este miércoles, a través de un comunicado de prensa, la FCRF informó que Herrera saldrá del país por motivos personales. Estará afuera de Costa Rica en medio de una gran crisis de la Sele.

“Por este medio les informamos que el profesor Miguel Herrera, con la autorización previamente otorgada por la FCRF, saldrá del país mañana para atender un compromiso familiar”, detalló el comunicado oficial.

Miguel Herrera se irá esta semana a México. (Foto: Fox Sports)

¿Cuándo regresará Miguel Herrera a Costa Rica?

La Federación añadió que el regreso del estratega está programado para el próximo fin de semana, por lo que su ausencia será breve. Sin embargo, la noticia no dejó de generar comentarios en medio del delicado presente deportivo que vive la Tricolor.

El Piojo Herrera, que llegó con la misión de llevar a Costa Rica a su sexto Mundial consecutivo, enfrenta críticas crecientes por el funcionamiento del equipo y la incapacidad de sumar victorias en el inicio del camino eliminatorio.

Ahora, mientras el técnico atiende su situación personal fuera del país, la incertidumbre en torno a su futuro deportivo se mantiene intacta. La Federación tomó la decisión de reunirse para analizar el desempeño de la Selección en esta Fecha FIFA, una evaluación que podría marcar el rumbo inmediato del proceso rumbo a 2026.