El futuro de Tomás Rodríguez parecía encaminado lejos de Centroamérica. El delantero panameño, de 26 años, venía siendo seguido de cerca por Olimpia de Paraguay y todo apuntaba a que su próximo paso sería consolidarse en el fútbol sudamericano, tras una temporada con buenos números en Venezuela.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un giro inesperado que reconfiguró el panorama. Por intenciones del Sporting San Miguelito, la carrera del atacante podría continuar en Centroamérica, más precisamente en Costa Rica.

¿Cuál es el equipo de Costa Rica que va por Tomás Rodríguez?

Según reveló el periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, el Deportivo Saprissa se metió de lleno en la negociación y ya tendría un principio de acuerdo con el Sporting San Miguelito, dueño de su ficha, para intentar llevarse al atacante canalero.

El mismo periodista agregó que tanto el jugador como su entorno quieren ir al club guaraní, pero es Sporting San Miguelito el que mete presión para que vaya a los morados.

Tomás Rodríguez viene destacarse en el Monagas, donde jugó 32 partidos oficiales, anotó 11 goles y repartió seis asistencias, rendimiento que despertó el interés de varios equipos, entre ellos Olimpia, uno de los gigantes del continente, que comenzó a valorar seriamente su fichaje.

La irrupción del club morado cambió el escenario. La opción de regresar a Centroamérica, pero para vestir una camiseta histórica como la de Saprissa, empezó a competir directamente con la posibilidad de seguir su carrera en Sudamérica con Olimpia. Desde ese momento, la continuidad de Rodríguez en Paraguay dejó de ser una certeza.

Así, el delantero panameño se encuentra ante uno de los momentos más importantes de su carrera. Olimpia representa el salto a un mercado más competitivo y de mayor exposición continental, mientras que Saprissa le ofrece protagonismo inmediato y un rol central en uno de los clubes más grandes de Centroamérica.