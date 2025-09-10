“Se tomó la decisión”: Piojo Herrera recibe la noticia que pone en jaque su futuro al frente de Costa Rica

La Selección de Costa Rica, bajo la conducción de Miguel Herrera, vive una etapa complicada en su camino hacia el Mundial 2026. El reciente empate 3-3 en condición de local frente a Haití dejó serias dudas y generó preocupación, ya que evidenció las dificultades del conjunto tico para imponer su jerarquía en la Eliminatoria.

Sobre este escenario, se ha tomado una fuerte decisión que pone en jaque el futuro del Piojo Herrera al mando de La Sele. El arranque de las Eliminatorias no ha sido el deseado en cuento a resultados y funcionamiento.

¿Cuál decisión se tomó en La Sele que compromete el futuro del Piojo Herrera?

De acuerdo con la información del periodista Josué Quesada, más allá de que Miguel Herrera seguirá al frente de Costa Rica para los duelos ante Honduras y Nicaragua, lo más relevante es que las convocatorias serán intervenidas.

Esto significa que habrá movimientos importantes en la lista, tanto con la salida de algunos jugadores como con la inclusión de nuevos nombres, en un intento por reestructurar el plantel y darle un giro al rumbo de La Sele en estas Eliminatorias.

“Se ha tomado la decisión de que no para el resto de la Eliminatoria, pero sí para los partidos en Honduras y de local ante Nicaragua, el Piojo será el director técnico. Sin embargo, la convocatoria será intervenida. Tanto para sacar jugadores, como para integrar nuevos nombres”, afirmó Josué Quesada.

¿Cuándo vuelve a jugar La Sele en Eliminatorias?

La Selección de Costa Rica volverá a la acción por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 el próximo 9 de octubre, cuando visite a Honduras en un duelo clave del Grupo C.

Apenas cuatro días después, el 13 de octubre, la Tricolor será local frente a Nicaragua, en un partido que podría marcar un punto de inflexión en sus aspiraciones de clasificación.