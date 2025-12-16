Vladimir Quesada lo confirmó: el DT de Saprissa dio la noticia que todos en Tibás querían escuchar para el clásico ante Alajuelense

La previa de la gran final del Torneo de Apertura 2025 tenía en vilo a todo Tibás. La ausencia de Mariano Torres en el último compromiso frente a Cartaginés encendió las alarmas en Deportivo Saprissa justo antes del primer clásico decisivo ante Alajuelense, una serie que paraliza al país y que arranca este miércoles en una Cueva completamente llena.

En la conferencia de prensa previa al duelo de ida, Vladimir Quesada fue el encargado de dar la noticia que los morados esperaban escuchar. Fue algo importante para llegar más animados al encuentro contra la Liga.

¿Cuál fue la noticia que confirmó Vladimir Quesada?

El técnico confirmó que el capitán está mucho mejor físicamente y que volvió a trabajar con normalidad junto al grupo, por lo que entra de lleno en la pelea por un lugar en el once inicial.

“El día de ayer hizo un buen entrenamiento en cancha, el día de hoy también va a saltar, y como el resto de los 24 jugadores competirá para un puesto en el equipo titular o en la suplencia”, explicó Quesada, dejando claro que Mariano Torres está nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

El argentino, de 38 años, es una pieza clave en el engranaje morado. En este Apertura 2025 ha sido determinante con tres goles y ocho asistencias, además de su liderazgo dentro y fuera del campo, por lo que su posible regreso representa un envión anímico importante para Saprissa en la serie más trascendental del torneo.

No fue la única buena noticia para los tibaseños. Quesada también confirmó que el defensor Pablo Arboine está disponible, luego de perderse los últimos cuatro partidos por lesión, ampliando así las alternativas defensivas de cara a un rival exigente como Alajuelense.