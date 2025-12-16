La Inteligencia Artificial predice el resultado de Saprissa vs. Alajuelense en la final de ida del Apertura 2025

La final del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica pone frente a frente, otra vez, a los dos gigantes del país: Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. El primer capítulo se juega en Tibás este miércoles 17 de diciembre, a las 8:00 p.m. y, como suele pasar en estos clásicos, cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Con ese contexto, la Inteligencia Artificial se anima a un pronóstico: no como verdad revelada, sino como proyección a partir de tendencias recientes, tipo de partido (final) y lo que vienen mostrando ambos elencos en el cierre del semestre.

El pronóstico de la IA para Saprissa vs. Alajuelense: empate con pocos goles

Según ChatGPT, en una ida de final lo más común es ver un duelo más táctico que frenético, donde ninguno quiere quedar fuera de serie en 90 minutos. Y si hay un marcador que deja la puerta abierta para la vuelta en el Estadio Alejandro Morera Soto, es el empate con goles entre Saprissa y Alajuelense.

Probabilidades estimadas para la final de ida:

Empate: 38%

Gana Saprissa: 31%

Gana Alajuelense: 31%

Marcadores más probables dentro del empate:

1-1 (principal)

0-0 (alternativa “cerrada”)

2-2 (si el partido se rompe temprano)

Por qué ChatGPT se inclina por el empate: así llegan Saprissa y Alajuelense

Saprissa arriba con un dato que pesa, pues ganó los dos partidos de semifinales contra Cartaginés, 2-1 en el Fello Meza y 2-1 en Tibás, mostrando capacidad para competir en cruces de alta tensión sin necesidad de brillar o dominar todo el tiempo.

Ese recorrido sugiere un equipo a la medida de Vladimir Quesada: más pragmático, que entiende cuándo acelerar, cuándo bajar pulsaciones y cómo sostener ventajas mínimas. Justo lo que suele pedir una final.

La Liga llega con el respaldo de haber sido primero en la tabla general, y lo ratificó en la vuelta de semifinales: tras rescatar un agónico 1-1 en Liberia, en el Morera Soto mostró otra cara completamente diferente y lo resolvió con un 3-0 contundente.

Precisamente por esto, el formato del torneo empuja a los pupilos de Óscar “Machillo” Ramírez a soñar con la tan esquiva estrella número 31: la vuelta será en su casa y, si el global les alcanza, pueden sellar el título en esta serie (o si no la ganan, mantener la chance de ir a una Gran Final).

El dato que inclina un poco la balanza hacia la Liga

Si hablamos de antecedentes recientes del torneo, Alajuelense ya demostró que puede sacar resultados grandes ante Saprissa:

Ganó 0-1 el pasado 30 de agosto , cortando una racha sin triunfos en La Cueva de trece clásicos.

, cortando una racha sin triunfos en La Cueva de trece clásicos. Y volvió a imponerse 2-0 como local en octubre, con el recordado doblete de Kenyel Michel.

Eso no define una final, pero sí explica por qué la predicción de ChatGPT no es “Saprissa gana sí o sí por la localía”.

Alajuelense volvió a ganar en La Cueva gracias al solitario gol de Anthony Hernández. (Foto: John Durán / La Teja)

Resultado final de la IA para el primer duelo entre morados y manudos

ChatGPT se queda con un Saprissa 1-1 Alajuelense como escenario más probable para la ida: “El Monstruo empuja con la Cueva, la Liga responde con estructura y un antecedente reciente favorable, y la serie viaja viva (y picante) para el Morera Soto”, sentenció.