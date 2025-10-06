Es tendencia:
“Dejará su cargo”: Fedefútbol confirma la decisión drástica que sacude a Costa Rica en el momento menos esperado

A través de un comunicado oficial, Fedefútbol anuncia la salida que cambia por completo el panorama de Costa Rica en un momento delicado.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Una salida que golpea al fútbol de Costa Rica.
© FCRF.Una salida que golpea al fútbol de Costa Rica.

El pasado viernes 3 de octubre, el medio El Mundo CR adelantó que dentro de Fedefútbol se había producido una renuncia inesperada que puso patas arriba los planes de la dirigencia nacional en un momento delicado.

Se trataba de la salida de Benito Rubido Vidal, entrenador de la Selección Mayor Femenina, quien habría recibido una mejor oferta desde el extranjero y decidió aceptarla apenas un mes antes de que comience el camino de la Tricolor en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Fedefútbol hace oficial la salida de Beni Rubido

Este lunes, la Federación Costarricense de Fútbol hizo oficial la noticia a través de sus canales oficiales: “La FCRF informa que, a partir del próximo 14 de octubre, el señor Benito Rubido dejará su cargo como director técnico de la Selección Mayor Femenina,” detallaron.

La Fedefútbol añadió que la decisión responde a motivos personales y profesionales, sin ofrecer mayores detalles, y aseguró que en los próximos días se anunciará quién asumirá la dirección técnica del equipo nacional femenino.

Tweet placeholder
Como director técnico del seleccionado femenino, el español no logró consolidar un historial positivo. La última victoria de Rubido fue en abril de 2024 ante Perú; desde entonces, el equipo acumuló nueve derrotas y tres empates. En total, su balance refleja cinco juegos ganados, cinco igualados y 14 perdidos.

Próximos pasos de la Tricolor

El próximo compromiso del equipo nacional está programado para fines de noviembre, correspondiente al Grupo C de las eliminatorias mundialistas, donde Costa Rica compartirá grupo con Guatemala, Bermuda, Granada e Islas Caimán.

A poco más de un mes del inicio del certamen, la Federación deberá acelerar el procesos de elección de un nuevo director técnico para asegurar la preparación adecuada del equipo y no comprometer sus posibilidades de clasificación al Mundial 2027.

