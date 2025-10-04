Este viernes por la noche, se confirmó una renuncia totalmente inesperada en la Selección de Costa Rica que pone a la Fedefútbol en aprietos pensando en lo que serán las Eliminatorias en el mes de noviembre y porque tiene que buscar un nuevo entrenador en tan poco tiempo.

Según la información de El Mundo CR, Benito Rubido Vidal “presentó su renuncia” como entrenador del seleccionado femenino. El español recibió una mejor oferta desde el extranjero y tomó la decisión de aceptarla en el momento más delicado para La Sele.

Benito Rubido no seguirá en Costa Rica. (Foto: Fedefútbol)

Ahora, la Fedefútbol deberá trabajar a contrarreloj para conseguir un nuevo técnico, ya que las Eliminatorias camino al Mundial 2027 comenzarán en el mes de noviembre.

Lo llamativo de la decisión de Rubido es que arribó a La Sele en septiembre de 2023. Hubo un período significativo en el que pudo darle un margen más amplio a la Federación para buscar un reemplazo a pocas semanas de que inicien la etapa previa al Mundial de Brasil.

El próximo enfrentamiento del equipo tico será a fines de noviembre por el Grupo C. La Sele comparte grupo de Eliminatorias con Guatemala, Bermuda, Granada e Islas Caimán. A poco más de un mes, la Fedefútbol deberá anunciar al reemplazante cuanto antes.

Los números de Benito Rubido Vidal en la Selección de Costa Rica

Como DT del seleccionado tricolor, el español no cosechó buenos resultados. La última vez que logró un triunfo fue en abril de 2024 contra Perú. Desde entonces, no sumó ninguna victoria y acumuló nueve derrotas y tres empates. En el balance total, registró cinco juegos ganados, cinco igualados y 14 perdidos.