Alerta en Costa Rica: Keylor Navas arrastra un problema que preocupa al Piojo Herrera en el momento más delicado

Más que nunca, Keylor Navas deberá demostrar el nivel al que tiene acostumbrados a los fanáticos de Costa Rica el próximo jueves 9 de octubre, cuando la Selección Nacional enfrente desde las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica) a Honduras en el Estadio Francisco Morazán.

En un país donde la Tricolor no consigue una victoria desde hace 24 años, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera no puede permitirse quedar con las manos vacías. Tras empatar las dos primeras jornadas de la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, deberá ganar —o al menos puntuar— para mantener vivo el sueño de un boleto directo a Norteamérica.

Un momento difícil para Keylor Navas

Pero el histórico guardameta no llega en el mejor momento. A nivel clubes, Keylor ha sufrido una serie de reveses dolorosos: el domingo, los Pumas cayeron 2-1 ante Chivas en su propio estadio; antes habían sido goleados 4-1 por el América en el Clásico Capitalino, y previamente cayeron 3-1 ante Juárez. Actualmente, los dirigidos por Efraín Juárez se encuentran en el décimo lugar, al borde de perder su posición en la etapa de Play-In.

Lo que realmente preocupa al cuerpo técnico de La Sele es que Keylor lleva cinco partidos consecutivos recibiendo goles: la victoria 4-1 ante Mazatlán, el empate 1-1 con Tigres, y las derrotas con Juárez, América y Chivas suman un total de 11 goles concedidos en cinco juegos.

Keylor Navas no logra mantener su portería imbatida.

Aunque una buena parte de la responsabilidad recae en la endeble defensa de Pumas, ningún arquero puede sentirse en su mejor nivel cuando no logra mantener su portería imbatida.

Números preocupantes en La Sele

En el ámbito de la Selección de Costa Rica, los antecedentes tampoco son alentadores. Al ex Real Madrid le han marcado en los últimos tres compromisos: 2-2 ante Estados Unidos, 1-1 con Nicaragua y 3-3 frente a Haití, sumando un total de 6 goles en contra.

Keylor concedió 6 goles en los últimos 3 partidos de La Sele (Getty).

Los fanáticos de la Tricolor esperan que Keylor Navas pueda volver a clausurar su portería ante los catrachos, ya que un gol en contra podría complicar seriamente el panorama rumbo al Mundial 2026.

Con la presión acumulada sobre sus hombros, el capitán tendrá que mostrar su nivel más alto para darle a Costa Rica una opción de triunfo en uno de los estadios más hostiles de la región.