De un gigante de México a Herediano: Jafet Soto va con todo por un último bombazo que sacudirá el mercado de fichajes en Costa Rica

Los resultados no están acompañando al Club Sport Herediano en este inicio de temporada: tres derrotas, un empate y un solo triunfo que ya provocaron el despido del entrenador Pablo Salazar.

Sin embargo, nadie puede negar que el mercado de fichajes que lideró Jafet Soto trajo nombres que, en el papel, hacían del bicampeón nacional un equipo aún más temible. Jugadores como Jurguens Montenegro, Walter Cortés, Joshua Navarro, Bayron Murcia y Brian Rubio llegaron durante el receso para reforzar las filas rojiamarillas.

ver también Alajuelense en alerta roja: Jafet Soto sacude a Machillo Ramírez con una advertencia que calienta el clásico provincial

Pese a los refuerzos ya incorporados, la directiva de Fuerza Herediana no se ha retirado del mercado. Con su habitual poder de negociación y respaldo económico, Jafet Soto estaría a punto de concretar una jugada maestra que promete sacudir el fútbol costarricense.

Publicidad

Publicidad

Jafet Soto prepara un último bombazo

Este sábado, el periodista Kevin Jiménez reveló que el Team busca asegurar la llegada a préstamo del mediocampista Cristian Jiménez, jugador del Cruz Azul de la Liga MX.

Publicidad

“Herediano está interesado en Cristian Jiménez (23 años), contención de Cruz Azul. Están en negociaciones avanzadas para poder cerrarlo. Jafet Soto encabeza las conversaciones con el histórico club mexicano. Los mexicanos asumirían el salario en caso de cerrarse“, detalló Jiménez en sus redes sociales. De concretarse, sería un refuerzo de peso para el mediocampo florense, que ha sufrido para encontrar equilibrio en sus primeras presentaciones de la temporada.

Publicidad

¿Quién es Cristian Jiménez?

Cristian Jiménez es un mediocampista de contención espigado, de 1,88 metros de altura, nacido en 2002 en la Ciudad de México. Debutó profesionalmente con Cruz Azul en 2021, ingresando por Luis Romo en la victoria 2-0 de La Máquina sobre Querétaro.

Publicidad

Desde entonces, el joven volante acumula ocho partidos con el primer equipo cementero, además de 47 compromisos (y 2 goles) en el U-21 y 56 partidos (con 2 goles) en el U-19.

ver también Se aleja de Alajuelense: Michael Barrantes anuncia la decisión menos esperada y su futuro está en otro equipo de Costa Rica

En la presente temporada, Jiménez ha jugado exclusivamente para la U-21, y no ha sumado minutos con el primer equipo del Cruz Azul en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Publicidad