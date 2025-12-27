Fue bicampeón con Herediano, Jafet Soto lo dejó ir y ahora podría cerrar el año con un título histórico

El Club Sport Herediano perdió la defensa del bicampeonato en este Apertura 2025. El Team no logró clasificar a la fase final y Alajuelense tomó la corona que había conseguido el conjunto florense a mitad de año.

Una de las figuras que fue parte de ese equipo bicampeón se marchó del club hace tan solo dos meses. Se trata de Randy Vega, quien pidió el finiquito de su contrato tras ser cedido al Inter San Carlos y Jafet Soto aceptó el pedido que solicitó el futbolista.

Justamente es el equipo sancarleño en el que Vega puede hacer historia. El Inter San Carlos podría consagrarse campeón este sábado del Apertura ante Palmares y clasificarse a la Gran Final que se disputará en mayo por el ascenso a la máxima categoría.

Randy Vega en el Inter San Carlos.

De lograrlo, sería el primer título en esta categoría para el equipo y también tendría la posibilidad de jugar por primera vez el partido por el ascenso a la Liga Promérica.

El cuadro que tiene a Randy Vega como uno de los protagonistas ganó la final de ida por 2-1 en condición de visitante. Por este motivo, tiene grandes opciones de quedarse con el trofeo. Sería el tercer título consecutivo de Vega en caso de concretarse.

¿Cuándo juegan Inter San Carlos vs. Palmares por la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga de Ascenso?

El encuentro entre Inter San Carlos y Palmares se llevará a cabo este sábado 27 de diciembre a las 7:00 p. m., en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Cabe destacar que el conjunto local será campeón tanto con la victoria como con el empate.