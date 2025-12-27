Esteban Alvarado manda un filazo a Herediano y Alajuelense que nadie vio venir en Saprissa tras anunciar su retiro

Este viernes, Esteban Alvarado sorprendió a toda Costa Rica tras anunciar su retiro como futbolista profesional. El ahora ex portero del Deportivo Saprissa lo dijo en conferencia de prensa ante la presencia de Erick Lonnis y todos los medios de comunicación.

“El cuerpo y la mente me venían dando señales. Empecé muy joven y siento un desgaste mental. El espíritu de lucha me demanda mucho y hay que hacer un extra que ya no estoy comprometido a dar”, explicó Alvarado sobre uno de los principales motivos por los que tomó esta decisión.

Al repasar momentos de su carrera, el portero multicampeón de 36 años lanzó un picante mensaje dirigido a los rivales más habituales de Saprissa, tanto Herediano como Alajuelense. Ambos competidores en instancias finales.

“Sin rencores. A más de uno un diciembre se le aburrió, pero fue con la intención de complacer a la afición más grande de este país“, dijo Alvarado sobre el éxito que ha tenido con la camiseta del Deportivo Saprissa desde su regreso a Tibás en 2023.

Además, le dejó un mensaje a la afición de Saprissa: “Quiero agradecer a la afición del Saprissa que desde el día uno sentí cariño y respaldo. Es una afición muy exigente, pero por algo los mejores jugadores del país juegan en este equipo. Lo dije antes de venir acá y lo repito a los jóvenes, si quieren sentir lo que es estar cerca de Europa tienen que estar en Saprissa“.

Durante su estadía en el conjunto tibaseño entre los dos ciclos que tuvo, Alvarado levantó seis trofeos. En cuatro oportunidades ganó el campeonato nacional y también pudo conseguir la Recopa y la Supercopa de Costa Rica.

