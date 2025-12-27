Todo se frena: Andrés Carevic no se va de Cartaginés y la llegada de Amarini Villatoro se complica

Inmediatamente después de la eliminación del Club Sport Cartaginés en las semifinales del Torneo Apertura 2025 a manos del Deportivo Saprissa, el periodista Kevin Jiménez soltó una bomba: Andrés Carevic había decidido rescindir su contrato con el conjunto brumoso y tendría todo listo para convertirse en nuevo director técnico de Sporting FC de cara al Clausura 2026.

Al mismo tiempo, se supo que el elegido para reemplazarlo en el banquillo era Amarini Villatoro, reciente subcampeón de la Copa Centroamericana 2025 con Xelajú MC.

¿Qué pasa en Cartago?

Aunque el técnico guatemalteco ya acordó su contrato con la directiva presidida por Leo Vargas, la salida de Carevic se ha complicado más de la cuenta debido a diferencias económicas en el acuerdo de finiquito.

Andrés Carevic no acordó su salida del Cartaginés (CS Cartaginés).

Si bien no existe una deuda salarial, Cartaginés habría pactado verbalmente el pago de premios por la clasificación a la Concacaf Champions Cup, algo que no quedó reflejado en el contrato y que, por ahora, el club no desea reconocer. Esa es la principal disputa que mantiene en pausa la oficialización de todo el movimiento.

“No logran un acuerdo”

Este sábado, Kevin Jiménez volvió a actualizar la situación de los brumosos y, a pesar de que Villatoro ya tiene listo su boleto para llegar a Costa Rica en los próximos días, las negociaciones siguen estancadas.

“Andrés Carevic sigue a la espera del finiquito de contrato, no logran un acuerdo. Ya comunicó que hará uso de su cláusula de salida. Sigue en espera de la resolución amistosa de su contrato con los Vargas”, detalló el periodista. “La situación deben solucionarla pronto ya que Cartaginés tiene ya a Amarini Villatoro como DT y llegará esta semana”, añadió.

Con este escenario, la oficialización de la llegada de Villatoro al banquillo de la Vieja Metrópoli continúa retrasándose, al igual que la salida de Andrés Carevic y su inminente incorporación al Sporting FC.

Mientras tanto, el equipo sigue sin una confirmación de su cuerpo técnico para el Clausura 2026, a la espera de que ambas partes puedan resolver el conflicto contractual.