Se aleja de Alajuelense: Michael Barrantes anuncia la decisión menos esperada y su futuro está en otro equipo de Costa Rica

Cuando Michael Barrantes, con 41 años a sus espaldas, se unió al staff de Liga Deportiva Alajuelense como asistente técnico de la categoría U-13 rojinegra, todo apuntaba a que había llegado el final de su extensa trayectoria como futbolista.

Tras finalizar contrato con el descendido Santa Ana al cierre de la temporada, no cerró ningún movimiento en el mercado de fichajes y parecía que el retiro era una decisión tomada.

ver también “Una mochila de dolor”: el descargo de Washington Ortega que sorprende a Alajuelense antes de enfrentar a Herediano

No cuelga los botines

Sin embargo, ahora el propio Barrantes sorprendió a todos al anunciar que todavía no plaea alejarse de las canchas. En declaraciones a La Teja, el ex jugador de Saprissa y Alajuelense reveló que analiza ofertas para disputar el Torneo Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Michael Barrantes volverá a las canchas.

Aunque no dio nombres de los clubes interesados, el volante dejó claro que quiere seguir sumando minutos y competir al más alto nivel, en un mensaje que impactóa quienes ya lo imaginaban fuera de las canchas.

Publicidad

Tomando ritmo para el regreso

Mientras define su futuro en primera división, Barrantes no se queda quieto. Para no perder el ritmo, participa de la Seven Pro League, un campeonato de fútbol 7 que arrancó a finales de mayo y que este domingo disputará su gran final.

Publicidad

A mediados de julio, el veterano futbolista se incorporó al equipo Top Tygerz, capitaneado por otro viejo conocido de la Liga, Cristian Oviedo. Barrantes quiere llegar fino al Apertura 2025 y demostrar que todavía le queda gasolina en el tanque.

Publicidad

ver también “¿Por qué me quitaste?”: Joseph Joseph recibe el reclamo más incómodo en Alajuelense y responde sin rodeos sobre Guimaraes

Ahora, la incógnita es dónde terminará escribiendo el último párrafo de su carrera. Lo cierto es que Michael Barrantes, a sus 41 años, se niega a colgar los botines.