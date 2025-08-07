Es tendencia:
Pablo Salazar rompe el silencio: el mensaje que emociona a todo Herediano y confirma dónde seguirá su carrera

Luego de ser confirmada la noticia sobre la separación de Pablo Salazar como DT de Herediano, este decidió dejar un mensaje.

Por Marcial Martínez

Pablo Salazar rompió el silencio tras su salida como entrenador del primer equipo de Herediano y lo hizo con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El exdefensor agradeció la oportunidad que tuvo de dirigir al club, reconociendo que fue un reto de principio a fin y que, aunque no fue fácil, el proceso le dejó mucho aprendizaje y crecimiento junto al grupo.

El mensaje de Pablo Salazar tras no seguir como DT de Herediano

En su publicación, Salazar expresó su gratitud hacia Dios, la directiva de Fuerza Herediana, la afición y su entorno cercano por el apoyo incondicional. Además, confirmó que seguirá trabajando en la institución, aunque en un rol diferente, dejando entrever que su vínculo con el club sigue intacto

Hace muchísimo tiempo no comparto con ustedes y hoy es un buen día para hacerlo. Desde que asumí fue un reto de principio a fin, pero estoy convencido de que este equipo está destinado a grandes cosas. Aunque no fue fácil, aprendimos mucho y crecimos como grupo. Por amor, respeto y humildad hay que saber aceptar“, comentó Salazar.

Pablo Salazar – Herediano

Hoy estoy eternamente agradecido con Dios y fuerza Herediana por la oportunidad de seguir trabajando en esta institución, por confiar en mí, y por supuesto con toda la afición, amigos, familiares que siempre me apoyan. Ahora, sigo adelante sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en todo y para todos”, finalizó Pablo Salazar.

Un nuevo capítulo en la historia de Salazar y Herediano

Con un fuerte sentido de pertenencia y el respaldo de la dirigencia, Pablo Salazar inicia una nueva etapa dentro de la estructura de Herediano. Aunque ya no estará al mando del primer equipo, su compromiso con la institución sigue intacto, y su experiencia será un aporte valioso en el rol que le toque desempeñar.

