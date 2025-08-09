Alajuelense en alerta roja: Jafet Soto sacude a Machillo Ramírez con una advertencia que calienta el clásico provincial

La Liga Deportiva Alajuelense vuelve a verse las caras con su verdugo más temido. Este domingo, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez recibirá al Club Sport Herediano en el Morera Soto, en una nueva edición del clásico provincial que está produciendo una enorme expectativa entre los fanáticos.

Y no es para menos: al frente del Team, aunque de manera interina, estará Jafet Soto, el hombre que como entrenador le arrebató a La Liga las últimas dos finales del campeonato nacional.

ver también “Una mochila de dolor”: el descargo de Washington Ortega que sorprende a Alajuelense antes de enfrentar a Herediano

La historia se repite en Herediano

El presidente rojiamarillo asumió el banquillo tras el despido de Pablo Salazar por malos resultados, mientras se afinan los últimos detalles para el regreso de Hernán Medford, un viejo conocido florense.

Publicidad

Publicidad

Jafet Soto estará al mando de Herediano en el Morera Soto (CS Herediano).

En este interregno, Jafet tiene la misión de levantar a un Herediano que inició su lucha por el tricampeonato con paso en falso, firmando un 0-0 ante el recién ascendido Guadalupe y cayendo 3-2 en casa contra Puntarenas FC.

Publicidad

“Nadie sabe cómo va a reaccionar”

En conferencia de prensa, Jafet recordó que su equipo nunca puede darse por descartado. “Perdimos en Saprissa 4-0, nadie daba un cinco, y fuimos campeones. Cuando Herediano está en estos momentos más complicados se pone para todos los equipos de Costa Rica. Cuando Herediano está así, es cuando más peligroso se vuelve, porque nadie sabe cómo va a reaccionar”, advirtió, dejando claro que no piensa regalar nada en el Morera Soto.

Publicidad

“Estamos agradecidos con Pablo Salazar, él hizo su esfuerzo, pero ahora hay otro entrenador, y eso es otra cabeza. Vamos a ir con todo contra Alajuela, es una final”, remató Jafet.

Publicidad

ver también Jafet Soto rompe el silencio: el presidente de Herediano cuenta todo sobre la llegada de Hernán Medford

Las palabras del jerarca rojiamarillo no dejan lugar a dudas: Herediano jugará el domingo como si estuviera en la etapa decisiva de la temporada, consciente de que en un Torneo Apertura con apenas 10 equipos, cada punto cuenta como oro puro.