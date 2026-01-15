De la Selección Colombia al Cartaginés: así juega Ricardo Márquez, el refuerzo brumoso que fue campeón con Millonarios

El Club Sport Cartaginés sorprendió este jueves al anunciar la incorporación del delantero Ricardo Márquez, quien llega al club con el objetivo de potenciar la ofensiva de cara al Torneo Clausura 2026.

La llegada del colombiano se complementa con las incorporaciones ya oficializadas de los extranjeros Enzo Fernández y Juan Carlos Gaete, ampliando el abanico de opciones ofensivas para el entrenador Amarini Villatoro en el inicio del semestre.

¿Quién es y cómo juega Ricador Márquez?

Ricardo Luis Márquez González, conocido en el fútbol colombiano como “El Caballo”, nació en Santa Marta el 9 de noviembre de 1997 (28 años). Con 1,87 metros de estatura, diestro y delantero centro natural, se trata de un atacante de área, potente en el juego físico y con marcada presencia en zona de definición.

Tras darse a conocer en el tradicional torneo infantil Pony Fútbol, en 2016 se confirmó su fichaje por Unión Magdalena. Debutó como profesional el 10 de marzo de 2018 bajo la conducción de Harold Rivera, y ese mismo año se consolidó como una pieza clave en el histórico ascenso del club a la Primera A, campaña en la que marcó 20 goles y se ganó un lugar en el radar del fútbol colombiano.

Pasado en la Selección y un grande de Colombia

En agosto de 2019, el entonces técnico de la Selección Colombia Sub-23, Arturo Reyes, incluyó a Márquez entre los convocados para los amistosos ante Brasil y Argentina como preparación para el Preolímpico de 2020. Finalmente, en enero de ese año integró la lista definitiva y disputó siete partidos con la Sub-23 cafetera, aunque nunca llegó a tener oportunidades con la selección mayor.

En 2020 firmó contrato con Millonarios FC, uno de los clubes más grandes del país, etapa en la que conquistó la Copa de Colombia y anotó siete goles antes de regresar a Unión Magdalena en 2023. En 2024 tuvo un breve paso por Atlético Bucaramanga, campeón de la Liga Dimayor, donde contó con escasa participación y terminó volviendo al club que lo vio debutar.

En total, Ricardo Márquez acumula 207 partidos oficiales como profesional, con 63 goles y 11 asistencias, lo que arroja una media de 0,29 goles por partido. Ahora, el Caballo buscará trasladar su potencia a la Vieja Metrópoli en el Clausura 2026.