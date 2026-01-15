Amarini Villatoro da el golpe en el mercado: Cartaginés cerró el fichaje extranjero que perseguía un grande de Guatemala

El mercado de fichajes volvió a moverse con fuerza luego de que Amarini Villatoro protagonizara una jugada clave que terminó beneficiando a Cartaginés.

Los brumosos de manera oficial lograron cerrar la incorporación de un futbolista extranjero que también estaba en el radar de un club importante de Guatemala.

¿Cuál fichaje extranjero ha cerrado Amarini Villatoro en Cartaginés?

La información fue dada a conocer por el periodista Kevin Jiménez, quien confirmó de manera oficial la llegada del delantero colombiano Ricardo Márquez a Cartaginés.

A través de sus redes sociales, Jiménez detalló que el atacante centro se convierte en nuevo refuerzo del conjunto brumoso, bajo las órdenes de Amarini Villatoro.

Todo este movimiento se da en un contexto donde el atacante también había figurado en la agenda del Municipal de Guatemala durante este mercado de fichajes.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Registros del nuevo fichaje de Cartaginés

El nuevo refuerzo de Cartaginés llega con antecedentes interesantes en su carrera, ya que Ricardo Márquez cuenta con experiencia en la Selección Sub-23 de Colombia, donde formó parte de procesos juveniles internacionales

Además, durante la temporada 2025 defendiendo los colores de Unión Magdalena, el delantero firmó números destacados al registrar nueve goles y tres asistencias